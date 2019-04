Castilla, balcón donde se respira paz y trajín físico

“Antes hacía fútbol, pero me fui amañando en el ajedrez porque es más estratégico, agiliza mi mente. Llevo ocho meses practicándolo en las noches. Es bueno que se pueda entrenar este deporte aquí en Castilla porque me queda cerca del colegio y de mi casa, me siento seguro”.

Kevin Ordóñez

Practicante de BMX Freestyle

“Tengo 13 años, llevo dos en esta modalidad y me siento muy feliz. Bajo desde el barrio Santander y me quedo, generalmente, hasta las 7:00 de la noche, hasta me dan permiso. Estar aquí me hace sentir la adrenalina, es una pasión. En el skate park he conseguido muchos amigos”.