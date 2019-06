Ligas: entre angustias y optimismo

A siete meses del inicio de los Juegos, la Liga de Boxeo aún no arranca su preparación, todo por el cambio en la administración de la entidad, razón por la cual se han retrasado los procesos. Manuel Toscano, presidente entrante de la Liga, indicó que, pese al inconveniente, no se ha perdido tiempo en preparación, pues Yuberjen Martínez, Jorge Vivas, Céiber Ávila y John Gutiérrez, boxeadores paisas, trabajan con la Selección Colombia a Juegos Panamericanos; sin embargo, los pugilistas, liderados por Martínez, mantienen su postura en contra de la dirigencia y aseguran que si no hay un cambio en ella evaluarán la posibilidad de no asistir a los Nacionales.