El pugilista agrega que la tradición de no comer carne en dicha semana la sigue religiosamente. “Solamente como pescado. Y el viernes, a manera de reflexión, de acercamiento no solo con familiares y amigos sino con uno mismo, sacamos un espacio para compartir, orar y comer. Esta vez estaré acompañado por Óscar Rivas –también boxeador– y sus seres queridos. En sí es un tiempo para compartir en familia”.

“Cuando uno está tan lejos de la tierra quizá no se realicen muchas cosas como antes. Sin embargo, no entreno los jueves y viernes santos, siento mucho respeto por esos días y pienso que queda el resto del año para hacer las otras cosas que nos apasionan”, indicó Álvarez desde Montreal.

Si bien en ese territorio norteamericano no tienen costumbres similares a las que él tuvo en su niñez y juventud, Álvarez, quien está cerca de volver al cuadrilátero luego de dos años tras su último combate, dice que en Semana Santa siempre le pide a su entrenador, el canadiense Stephan Larouse, que le permita descansar el jueves y viernes.

Desde Canadá, donde está radicado hace diez años, el excampeón de la Organización Mundial de Boxeo, el antioqueño Eléider Álvarez, manifiesta que si hay tiempo para diversiones o hasta para ocuparlo en una pantalla de celular, ¿por qué no sacarlo también para reflexionar en Semana Santa?

En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, y en Colombia, país católico por tradición, estas no se quedan atrás.

“Hace más o menos 10 años que siempre en Semana Santa estoy en alguna competencia en Colombia o por fuera del país. Por eso no me queda tiempo para el tema religioso, aunque en mi familia sí hay tradición católica. Los deportistas nos perdemos muchas celebraciones importantes para poder cumplir con los calendarios, pues los torneos son programados sin importar la fecha”.

Carlos Ramírez, piloto colombiano de BMX y medallista olímpico de bronce en Río de Janiero 2016 y Tokio 2021, mencionó que la Semana Santa sigue siendo para él una época de entrenamiento normal, pero también de oración. “Soy una persona creyente, entonces también utilizó este tiempo para reflexionar y poner en manos de Dios todo lo que se viene”. Resaltó que cuando pasa estas fechas religiosas en Colombia, le gusta asistir a la iglesia junto con su familia, que en este momento se encuentra con él en Francia, donde el colombiano se prepara para sus próximos retos profesionales. Dos de ellos serán el campeonato en Zolder, que se disputará del 16 al 18 de abril, y la Copa Mundo en Glascow, que iniciará el 26 de julio. SEVILLA NO PARA DE ENTRENAR

Comentó que por lo general estas semanas las vive con su rutina, pues las fechas se juntan con los inicios de temporada. “Extraño las procesiones en España, visitar los templos, compartir con mis familiares, pero estos son momentos en los que no puedo parar de entrenar”, concluyó el corredor del Team Medellín. BERRÍO APROVECHA PARA PRACTICAR MÁS FUERTE

Jhon Berrío, subcampeón mundial sub-20 de salto largo en Kenia-2021, dice que la Semana Mayor la aprovecha para continuar ejercitándose de cara a sus compromisos atléticos. El nacido en Carepa hace 20 años, y quien reside en la Villa Deportiva de Medellín, manifiesta que en el deporte de alto rendimiento resulta complicado dejar de entrenar y más cuando se tienen metas tan cerca. “A la hora de competir se debe estar bien preparado. A finales de mes participaré en un Grand Prix en Brasil y en julio espero estar en el Mundial de mayores en Estados Unidos”, comenta Berrío, fiel creyente en Dios. “Aunque no pueda asistir por este tiempo a la iglesia, sí tengo mis momentos de reflexión. Más allá de que estemos en Semana Santa, Para mi es sagrado rezar y darle gracias a Dios cuando me levanto y acuesto, eso me da tranquilidad”.