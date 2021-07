No pierden la esperanza

El veterano base Chris Paul, líder de los Phoenix Suns, defendió que aún no hay nada decidido y pidió a su elenco que esté preparado para el próximo partido.

“Sabíamos que esto no iba a ser fácil. No esperábamos que lo fuera. Es duro. Nuestro entrenador nos lo ha dicho todo el año: lo que queremos está al otro lado de lo duro. Y no puede ser más difícil que ahora", dijo.

"Así que tenemos que reagruparnos y aprender de esta derrota. Pero esto no se ha acabado: tenemos que estar listos para el sexto partido", añadió.

Los partidos duran 48 minutos. Volveré a ello y veré ese segundo cuarto, pero tenemos que jugar como empezamos el partido. Tenemos que conseguir un partido entero así, especialmente yendo a Milwaukee", comentó