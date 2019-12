Los guerreros cierran el año

El venezolano Danny Puente aparece de nuevo en la cartelera del UGP-13 (Último Guerrero en Pie) después de las buenas sensaciones que ha dejado en los eventos pasados de la compañía de artes marciales mixtas que más crecimiento ha tenido en Colombia.

Y es que Puente encontró en el país la forma de desarrollar su pasión por esta especialidad. Además de escapar de la difícil situación de Venezuela, halló la manera de ganarse la vida. Próximo a cumplir 30 años, es profesor de Educación Física, entrenador personal y chef.

Lleva más de 23 años practicando artes marciales y hoy hará parte de la velada del UGP-13 que se llevará a cabo en el coliseo del colegio Palermo de San José desde las 7:00 p.m. y con la que se cierra el calendario de esta disciplina en el país.

Inicialmente el patriota enfrentaría al mexicano Alejandro Marroquín, pero el peleador manito no pudo estar. “Era un honor chocar con un gran contrincante, ahora tendré otro igual de difícil. Que gane el mejor. En la jaula lo daremos todo. Estoy muy agradecido con la gente de Medellín por abrirme sus puertas y, sobre todo, con el profe Wílber Molina, que me ayudó en su academia para seguir creciendo como persona y en mi carrera deportiva. También agradezco a Daniel Velásquez, Andrés Ortiz, Jorge Ojeda y Alejandro Cadet, quienes son los que me apoyaron desde el primer día que llegué aquí”.

Puente ahora enfrentará al colombiano Gabriel Jaime Villegas.

De todas formas, el mexicano está agradecido por haber sido tenido en cuenta y sabe que en Colombia forjará su sueño de llegar a la UFC en Estados Unidos, la principal compañía de artes marciales en el mundo y, por eso ha sido un errante en su carrera buscando mejorar sus técnicas. “Entrené muchos años en Brasil y me gustaría poder llegar a suelo norteamericano. Estoy sumando apoyos para poder cumplir mi sueño”.

Así que uno venezolano y otro mexicano encontraron en Colombia una plataforma para alcanzar sus metas y pese a la rivalidad en el octágono, a ambos los une un sentimiento de lealtad.

Agradecen al público colombiano por el respaldo que les ha dado.