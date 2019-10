Los títulos hablan por Mateo

Por Jessica Quintero Serna

Pocas veces Mateo Carmona se expone ante las micrófonos y las cámaras. Tal vez su timidez se lo impide, pues es callado, aunque sonríe de vez en cuando con los chistes de sus amigos, esos que ha conseguido gracias a la bicicleta y la pista.

Es precisamente sobre la bici donde es todo lo contrario. Cuando Mateo rueda, quien lo observa es testigo de una exhibición de desparpajo, técnica y precisión, características que viene puliendo desde hace 12 años cuando comenzó a dar sus primeros pedalazos en el bicicrós, los mismos que ahora da con más seguridad y confianza y que lo impulsan a sumar cada vez más títulos como el que obtuvo en Barranquilla, este fin de semana, en el cierre del Campeonato Nacional de BMX.

El corredor de 17 años se impuso en la categoría junior del evento, siendo este, el segundo podio de la semana luego de ser medallista de plata en la Copa Latinoamericana en Santiago de Chile, el pasado 13 de octubre.

“Este título era algo que venía buscando durante todo el año. Había estado en el podio de segundo, tercero y por fin pude ganar en esta última válida nacional”, dijo el bicicrosista, que corre su segundo año en la categoría junior.

Aunque cierra su año federativo con triunfo, lo cual le da la oportunidad de escalar en el ranquin nacional que define los cupos al Mundial de Houston del próximo año, la temporada de Mateo aún no termina, pues en siete días viajará a esa ciudad de Estados Unidos a competir en un nuevo torneo nacional de dicho país.

“Estoy haciendo las cosas bien, me estoy preparando de la mejor forma, he tenido carreras muy seguidas que me han permitido mantener mi nivel”, comentó el atleta que también aspira a ganarse un cupo entre la Selección Antioquia que afrontará los Juegos Nacionales de Bolívar.

“Es un sueño representar a mi región en una competencia tan importante. Estoy dando lo mejor de mi para estar entre los elegidos”n