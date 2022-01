El deporte la nutre

Para María Alejandra el voleibol es sinónimo de felicidad y la nutre en muchos aspectos.

“Este deporte me permite compartir con mis compañeras, me genera retos, es chévere porque me da mucha concentración. También me permitió conocer a mi entrenador, el cual me ha compartido todos sus conocimientos desde hace varios años”.

Andrés Francisco de León, quien ha sido su técnico en todas las ediciones del Festival de Festivales, recuerda con simpatía el episodio del vómito con el cual comenzó este proceso la deportista, y en el que ha sido evidente el crecimiento personal y deportivo.

Para él, “Aleja” tiene futuro en el volei porque además de su talento, su comportamiento en el escenario y por fuera de él es intachable.

“Ella tiene mucho dominio de juego, la experiencia le ha generado eso. No es que sea muy fuerte, pero es una persona que defiende y saca bien, alienta a las compañeras, en todos los roles es destacada. En el Babyvoleibol evidencia categoría al desempeñarse en todas las posiciones”, agregó De León.