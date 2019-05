¡Grande Mafe!: saltó 1.94 metros

María Fernanda Murillo Duarte no para de sorprender con sus condiciones y alcances.

La mujer que llega a entrenar a la pista del estadio Alfonso Galvis Duque a las 4:30 de la madrugada, pues más tarde, y por espacio de siete horas cumple con sus prácticas de enfermería, ve recompensados sus esfuerzos en el deporte.

Ayer, en aquel templo del atletismo de Medellín, la nacida en Turbo fue una de las figuras del Grand Prix Internacional Ximena Restrepo, no solo al retener la medalla de oro en la prueba de salto alto que logró en esta cita el año pasado, sino también al batir los récords nacionales sub-23 y de mayores que poseía Caterine Ibargüen, con 1.93 metros, desde el 22 de julio de 2005 en Cali.

Por un centímetro (1.94), Murillo superó aquella barrera, y de paso se instala como la segunda mejor saltadora de la historia en Suramérica. El lugar de privilegio lo ocupa la argentina Solange Witteveen, quien brincó 1.96 en Italia-1997.

Con el registro que hizo, María Fernanda, de solo 20 años, y quien desde hace seis dejó su pueblo para radicarse en Medellín y así pulir su talento, logró además el registro mínimo para competir en el Mundial en Doha, en septiembre.

Lágrimas de felicidad

Luego de su fenomenal salto, Murillo corrió a abrazar a su entrenadora, la cubana Regla Sandrino. A ambas se les vio rodar lágrimas de alegría. “Es primera vez que lloro en una competencia porque es una marca que venía buscando desde hacía tiempo y sabía que en algún momento se me iba a dar, gracias a Dios así fue. Como todo deportista, mi máxima meta es estar en unas olimpiadas”, dijo Fernanda. En la competencia terminó segunda la cubana Isis Kaila Guerra (1.81).

Palabras de elogio

“Es difícil calificar a María Fernanda en una sola palabra. Hay un valor que la identifica, la disciplina”, expresa sobre Murillo la exatleta y ahora profesora en la Liga de Antioquia, Nasly Perea.

“Es que son pocas las personas en el alto rendimiento que llegan a un escenario a entrenar a la hora que ella lo hace, eso es tener objetivos claros, pasión; además, debe lidiar con una carrera que no es fácil, pues en los hospitales, donde siempre se está de pie, se encuentra con energías de todo tipo. Es complejo lo que enfrenta, pero demuestra que sí se puede ser exitoso en lo que se hace, es ejemplo a seguir”, agrega Perea.

Por su parte, la orientadora Regla también delata orgullo por los progresos de su pupila, por eso no le importa frenar sus horas de sueño para acompañarla en su rutina atlética. “Lo que más me sorprende de Nanda es su fortaleza mental. Muchas veces, pese a que ha llegado triste a los entrenos luego de presenciar la muerte de un paciente, le doy valor para que siga adelante. La siquis de algunos no aguantarían tanto dolor y exigencia, pero ella muestra voluntad para superar las adversidades, es una mujer con aspiraciones claras y altas”, comenta Sandrino.

En días pasados, en el Nacional de clubes en Medellín, María Fernanda triunfó no solo en alto, también en 100 metros vallas (13,63) y fue segunda en salto largo (6.15 metros), y aunque estas dos últimas las toma como un hobby y complemento para la primera, evidencia que en las diferentes especialidades tiene el don para hacerlas bien.

“Cuando se le quiebra el récord a una grande como Caterine, es porque también se es otra grande”, comentó sobre la actuación de María Fernanda, Julio Roberto Gómez, director del Prix.

Ante su gente, la atleta dio destellos de su calidad. El Suramericano y Juegos Panamericanos de Lima, en mayo y julio, en su orden, la esperan. Luego competirá en el Mundial de Doha. Los Olímpicos de Tokio-2020 también están en su mira. “Tiene un significado especial superar la marca que tenía Caterine, como ella también quiero escribir mi historia”, comentó Murillo, quien con saltos de categoría promete un gran futuro .