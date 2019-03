Música y sudor, mezcla exitosa

Cuando Milton Susa Rojas se inscribió para la carrera en Medellín tenía claro que no iba a ser una competencia más, sino que este triatleta bogotano quería rendir un homenaje al rey del Rock ‘n’ Roll, y por eso buscó el disfraz apropiado.

“Correr así no es fácil, porque además de la exigencia de la competencia está el peso del traje. No es igual correr vestido de manera deportiva que hacerlo con pantalón y camisa de manga larga, afortunadamente el clima colaboró y logré cumplir mis expectativas porque en cada paso por las estaciones musicales la gente me ovacionó y aprovechaban para tomarse fotos, esta carrera me deja un gran sabor porque la disfruté mucho y cumplí mi sueño de correr disfrazado, ojalá la sigan haciendo para volver, esta ciudad es hermosa y correr acá es fantástico”.