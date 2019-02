Mujeres que aceleran en los deportes de motor

Es la actual subcampeona de la división Sprint de enduro (se practica en campo abierto) en Estados Unidos. “Espero este año seguir compitiendo en motocrós en el campo profesional y entrar, de lleno, al enduro, compitiendo en el campeonato Off Road (EE. UU.) para empezar mi formación como piloto del Rally Dakar que es mi gran sueño. Me estoy preparando con el multicampeón mundial de enduro y motocrós, Mike Brown, aquí en Tennessee”, señala.

Las tres coinciden en el tema económico, pues el automovilismo es una práctica muy costosa. “Varias mujeres hemos demostrado que se puede, que la posibilidad está ahí. Cada que yo compito, me toca enfrentarme en las mismas condiciones, a por lo menos 40 hombres. Sí podemos, solo necesitamos creer en nosotras y pensar que los deportes de motor no son excluyentes”.

“La mujer por lo general está encasillada en otras actividades, danza, modelaje y en el caso de los deportes, en voleibol, baloncesto, pero en disciplinas que atañen a motores, no nos acostumbramos a verlas, porque se piensa que es para hombres. Yo no lo creo y por eso Valeria tiene todo mi apoyo”, dice Diego Vargas, el padre de la joven deportista.

“En Antioquia se ha tratado, por todos los medios, de motivar a las mujeres para que participen en los campeonatos, pero no se ha podido. De vez en cuando aparece una que otra, pero actúan poco y no vuelven”, afirma Claudia Menjura, directora ejecutiva de la Liga de Motociclismo.

“Este es un deporte que cuesta y, además, su mayor participación está dada en la rama masculina. En estos momentos no tenemos ninguna mujer inscrita en la Liga”, apunta.

Ecoparmo, uno de los clubes de motores en Antioquia, cuenta con algunas mujeres registradas en la modalidad de motovelocidad.

“Yo participo en la categoría 200 c.c. de cuatro tiempos. Lo hago porque me gusta la adrenalina y desde muy joven monto en moto. No me da susto, porque salgo a disfrutar”, manifiesta la antioqueña Leidy Peñuela Restrepo, quien a sus 26 años, dice no temerle a este deporte.

“Estamos en condiciones de practicar cualquier deporte de velocidad. A mí me fascinan las motos. Lo particular de este cuento es que somos pocas las deportistas, pero en la vida diaria vemos como muchas mujeres utilizan tanto motos como autos para su transporte diario sin ningún temor. Acá el único problema es que no tenemos campeonatos, ni dónde competir”, manifiesta.

Para Hernán Cuartas, presidente de Ecoparmo, el principal motivo para que la población femenina no sea mayor en estos deportes tiene que ver con los costos (que son altos), la peligrosidad y la irresponsabilidad en el manejo de los aparatos. “Pero gustan mucho, pues siempre que hay programaciones, las tribunas y las calles se ven colmadas de público”. Sin embargo, según el dirigente, “no es fácil competir en calles, cuando hay tanto riesgo. Pero aún así se atreven. En los barrios, cuando hay competencias de stunt (competencias de dominio en canchas), la participación de la mujer es amplia; solo falta motivación y apoyo”.