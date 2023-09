“Hoy no he hecho un buen partido” , reconoció Ostapenko antes de unirse a las críticas de algunos jugadores por los “locos” horarios del torneo.

La letona, que finiquitó el duelo ante Swiatek poco antes de la medianoche del domingo, creyó que su regreso a la pista sería retrasado hasta la noche del martes.

“Cuando vi el horario me quedé un poco sorprendida, no en el buen sentido”, señaló. “Es muy difícil recuperarse de esos partidos nocturnos (...) Ayer todo el día me sentí con muy poca energía y hoy no me sentí mucho mejor”.

A Gauff le espera en semifinales la checa Karolina Muchova, que tiene ganas de revancha tras su derrota en la final del WTA 1000 de Cincinnati en agosto.

Muchova, subcampeona del pasado Roland Garros, venció con claridad 6-0 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea para instalarse por primera vez en las semifinales del último Grand Slam de la temporada.