Olímpicos de la Juventud toman forma en Medellín

Medina dijo que la vez pasada, cuando la ciudad perdió la sede con Buenos Aires para las justas de 2018, quedó un sinsabor, no obstante contar con un excelente portafolio.

“Nosotros quedamos picados con una espinita, porque teníamos sobrados méritos y llenábamos todos los requisitos para haber sido elegidos y, finalmente, no lo conseguimos, pero seguimos creyendo que volverse a postular es una gran oportunidad para la ciudad y el país”.

Respecto a qué pudo haber fallado en aquella oportunidad, Baltazar indicó que hubo rumores sobre el tema de seguridad. “Lo que algunas personas nos dijeron fue que a los miembros del COI, que les tocaba tomar esa decisión no los tenía tranquilos las cifras que llegaron a ellos sobre la inseguridad de Medellín y que, por ser un evento de menores de edad, ellos consideraban que no era prudente traer los Juegos. Yo, realmente, no sé si fue cierta o no esa versión”.

Medina dijo que si esa fue la razón, en este momento la disminución de los índices de muertes violentas en la ciudad ya demuestra una recuperación en tal aspecto. “Así que si ese fue el motivo hay que decir que se está corrigiendo”.

El respaldo del gobierno nacional es efectivo, afirmó.