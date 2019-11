Oros para superar la adversidad

El técnico de la Selección Antioquia de boxeo, Abelardo Parra, es un hombre corpulento, de piel morena, y que con sus casi 1.80 metros de estatura, infunde respeto con su presencia. Pero detrás de ese aspecto de vigorosidad se esconde un ser noble, sensible, a quien se le escapan las lágrimas al hablar de sus boxeadores, a quienes conoce desde pequeños.

“Le confieso que, aunque aparentemente demuestro ser fuerte, he llorado mucho en este proceso a Juegos Nacionales. Mi familia y conocidos lo saben, ellos me han visto devastado porque me he sentido impotente”, manifiesta el entrenador.

Y agrega, con un tono de nostalgia, que “en Antioquia tenemos un material humano y un talento único, con un subcampeón olímpico, algo que quisiera tener no solo un departamento sino cualquier país, pero he sufrido porque el apoyo no es el adecuado. Acá podríamos, con ayuda y respaldo, tener el equipo completo (diez deportistas en hombres y seis mujeres) para buscar una gran cantidad de oros, dice el estratega con sus ojos llenos de lágrimas. Antioquia solo pudo acudir a las justas con seis pugilistas en la rama masculina.

Sus dirigidos saben que Abelardo ha hecho lo que ha podido, por eso esperan, a punta de golpes y triunfos, cambiar ese llanto por alegría ganando, este sábado, las tres finales que tienen en el evento de Juegos Nacionales, aunque saben que al frente tendrán rivales potentes que no les harán fáciles las cosas.

Yuberjen Martínez, Céiber Ávila y John Lenon Gutiérrez disputarán, desde las 4:00 de la tarde, cuando inicie la programación del boxeo en el escenario Chico de Hierro, sus respectivas finales, en las categorías 49, 56 y 64 kilogramos.

Martínez, medallista olímpico en Río-2016, manifiesta que, a pesar de todos los problemas administrativos que tanto los afectaron para tener una mejor preparación, quieren demostrar de qué están hechos. “Seguimos firmes y, como siempre, daremos todo para dejar en alto el nombre de Antioquia. A pesar de los problemas, aquí estamos y vamos a buscar esas medallas”.

Desde Indeportes existe un gran optimismo por esas tres finales, en las que Antioquia espera sumar el mismo número de oros, así lo reconoce la coordinadora de los metodólogos, Mariela Jaramillo.

“Consideramos, por las condiciones de los deportistas y la experiencia que tienen, que podemos ganar las medallas que están en disputa, pues contamos con tres boxeadores de excelentes capacidades”, expresa Jaramillo.

El técnico Parra, por su parte, aunque es optimista, también es cauto por los rivales que tendrán sus pupilos.

“Yuber tendrá como rival a Cristian Carrillo, de Fuerzas Armadas, un boxeador con muchas condiciones que viene del Mundial de Rusia. Es arrollador, con características de pegador, pero nuestro medallista olímpico está bien preparado, tiene experiencia y se acomoda a ese tipo de combates porque es explosivo y con buenos movimientos. Así que, si no pasa nada extraordinario, consideramos que se puede salir avante”.

En el caso de Céiber, el orientador argumentó que “con Yílmar González (Valle) se conocen muy bien, ambos son Selección Colombia. Nuestro púgil tiene experiencia y considero que se puede quedar con la pelea, porque aunque es el contendor es complicado, sabemos que arranca muy bien pero no se sostiene, por eso esperamos vencerlo”.

El púgil paisa se siente fuerte y considera que puede sacar adelante el combate para quedarse con el triunfo sin pensar en la falta de apoyo, pues no quiere “echarse al llanto”, sino que confía en el potencial que tienen para ganar.

Finalmente, sobre la contienda de John Lenon, el técnico sostuvo que es la más complicado de la noche, pues se medirá a José Viáfara, también del Valle, al que ha enfrentado en cuatro ocasiones y en los últimos dos combates ha salido victorioso. “Es fuerte, viene del Mundial, es un boxeador zurdo, explosivo y difícil. De mucho cuidado. Ojalá John pueda salir agresivo y defina todo en los dos primeros asaltos para no tener necesidad de irnos a las tarjetas”, comenta el entrenador paisa.

“Durante los dos últimos años nos hemos encontrado en las finales de campeonatos nacionales y sabemos cuál es la estrategia que debo afrontar para salir con la victoria. Sin pensar en el corte que tengo en la ceja derecha, solo en ganar, y para eso necesito ser rápido de piernas y arrollarlo para quedarme con el oro”, afirma Gutiérrez.

Con el amor propio a flor de piel, estos boxeadores quieren darlo todo para retribuirle a Abelardo toda esa entrega y amor por el boxeo con un baño dorado.