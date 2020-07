Ortega ya es lanzador de 70 metros

El atleta colombiano Mauricio Ortega sigue impresionando con sus alcances en la modalidad de lanzamiento de disco. “No me pongo un techo”, expresa.

El pasado miércoles, en Vila Nova de Cerveira, en Portugal, estableció, con 70,26 metros, marca suramericana, siendo además la mejor de la temporada mundial. Es el primer atleta en la historia de esta parte del continente que pasa esa barrera.

El último campeón olímpico de dicha especialidad, el alemán Christoph Harting, triunfó en Río de Janeiro 2016 con 68.37 metros.

El récord mundial lo ostenta el germano Jürgen Schult desde 1986 (74,08 metros); el olímpico, el lituano Virgilijus Alekna, en Atenas 2004 (69,89); mientras que el actual campeón mundial, el sueco Daniel Stahl, realizó el mejor registro de 2019 (71,86).

Ortega, quien el próximo 14 de agosto cumplirá 26 años de edad, dejó atrás el 67,03 que estaba en su poder, realizado el pasado 29 de febrero en Lovelhe, Portugal, cuando disputó su primera y única competencia de 2020 antes de que se paralizara el calendario por la prevención al coronavirus.

Ayer, desde Pontevedra, Galicia (España), donde reside, Ortega habló con EL COLOMBIANO sobre su nueva gesta, la cual lo llena de mayor motivación de cara a Tokio-2021.

Sensacional para usted pasar de la barrera de los 70 metros...

“Me siento tranquilo y agradecido porque he venido trabajando bastante fuerte este año, en el que cambiaron muchas cosas debido a la pandemia. Dios permite que todo encaje. Ya se puede salir, competir, no tengo ningún dolor físico, sigo enfocado y cargado de confianza y fe para lograr mejores resultados”.

Ya se lo habían dicho entrenadores como Armin Luna y Ferney Romaña que podía llegar a ser un lanzador de 70 metros, ¿qué piensa ahora que lo logró?

“La verdad, una felicidad enorme, pero tras llegar a esta distancia lo importante es mantenerme en ella. Se logra lo que se soñó, y la emoción es indescriptible, aunque tengo los pies sobre la tierra. Lo fundamental es estar sereno. Tras las palabras de ellos, así como las de mi actual entrenador, Frank Casañas, me convenzo más de mis condiciones. No renuncio a lo que deseo, trabajar, es la consigna”.

¿Cuál ha sido su secreto para no dejarse vencer ante la adversidad y más cuando alguna vez pensó en el retiro?

“Dios. Él es quien me da llena de fortaleza y aliento para salir de las situaciones complicadas. Obviamente hay personas que me brindan apoyo, como mis familiares o mi novia María Angélica Ramírez, pero realmente refugiarme en Dios es lo que me permite salir adelante ante tanta presión, ansiedad y obstáculos”.

Es extraño saber que obtiene esa marca luego de tanto tiempo sin competir debido a la falta de torneos en esta época...

“Claro, ya que no había eventos y porque nos tuvimos que guardar por prevención. Pero ya llevaba un buen tiempo de trabajo. Incluso intenté irme para Colombia por el riesgo que se corría, pero el aeropuerto lo cerraron. Entonces, y pese al confinamiento, no me desesperé y no paré de entrenar ni un solo día”.

¿Cómo se logra desde casa ejecutar de buena manera los ejercicios de una especialidad como la que usted practica, en la que se debe lanzar a varios metros el disco (2 kilos)?

“Nos dedicamos a fortalecer mucho más los músculos y a mejorar otras partes técnicas que muchas veces no se trabajan por afán. Es decir, se hacía actividades con pesas, se saltaba, imitaciones con el disco, en fin... no se desperdició el tiempo. Cuando salí a la competencia, lo hice con hambre de triunfo, y sigo así, con deseo de devorarme lo que esté a mi paso”.

¿Qué le da a pensar esta

nueva marca?

“Que no hay nada imposible. Lo que se viene ahora es seguir mejorando. Como todo deportista, sueño con ser medallista olímpico, ese es uno de mis objetivos”.