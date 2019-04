Santiago se codea con estrellas

Cuando lo vio salir de la cancha no dudó un segundo en abordarlo y aunque su inglés no era el mejor, se hizo entender y le pidió una foto.

Aunque se declara deslumbrado por compartir con grandes figuras como Ellison, el holandés Steven Wijler o el australiano Taylor Worth, Santiago luce tranquilo en su primera participación en un evento de talla mundial, al que llega con la ilusión de dejar una buena impresión tanto en individual como en equipos, en la que compartirá con Daniel Pineda, Andrés Pila y Daniel Betancur.

“Busco, primero, disfrutar de la competencia porque en lo individual y como Selección tenemos el foco en el Mundial juvenil que se realizará en España en agosto. La idea es foguearme, pero tampoco voy a relajarme porque siendo parte del equipo nacional ya tengo un compromiso con el país de sacar un buen resultado, quién quita que pueda estar en el podio (risas)”, asegura él.

Durante la revisión de equipos y las prácticas oficiales que se llevaron a cabo ayer en el mismo escenario donde hoy comenzarán las rondas clasificatorias, Santiago fue uno de los arqueros más observados por el entrenador Jorge Antonio Millán, quien no perdió oportunidad para darle indicaciones antes de su debut en esta cita internacional.

“El profesor ‘Tony’ y mis compañeros han estado pendientes de mí, me aconsejan mucho, me dicen que esté tranquilo porque estar con estas figuras lo mueve a uno mentalmente, pero estoy enfocado, Daniel (Pineda) y Andrés (Pila) me dicen que ya soy uno de los grandes, que no mire hacia arriba sino a mi lado porque ya soy uno de ellos”, dice Santiago.

Eso hará desde hoy, cuando compita al lado de Brady Ellison, a quien espera abordar nuevamente como hace cuatro años, pero ahora como su rival y con un inglés más fluido, para mostrarle ese recuerdo que inmortalizó en 2015 y al que tendrá una segunda parte que añadirle.