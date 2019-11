Prueba ciclística se abre paso en Colombia: Ride Manzur-Pedaleando con Goga

Mientras ciclistas como Rigoberto Urán y Nairo Quintana continúan promocionando el deporte de las bielas en el país, gracias a sus proyectos Giro de Rigo y Gran Fondo de Nairo, respectivamente, otras pruebas empiezan a sumar adeptos. La más reciente se realizó en tierras cafeteras, el pasado fin de semana, con la celebración de la segunda edición de la Ride Manzur-Pedaleando con Goga 2.0 que reunió a cerca de 1200 ciclomontañistas del país.

El epicentro fue la localidad de Calarcá, en el departamento del Quindío, donde se reunieron expertos y novatos alrededor de la prueba que promueve la empresa privada, en esta ocasión Manzur, de diseño de ropa ciclística y programación de travesías que pretende abrir campo a nivel nacional con este tipo de competencias.

Entre los participantes figurarom el ciclista antioqueño Sergio Higuita, integrante del equipo EF Education First Pro Cycling y una de las grandes revelaciones del ciclismo colombiano en la temporada 2019, quien fue principal atracción tras las destacadas actuaciones recientes en Europa.

“Decidí venir a esta travesía porque me encanta esta zona del país. Realicé el recorrido largo y pude disfrutar del bello paisaje de la región, además me alegra poder haber compartido con la gente quien me manifestó su cariño”, comentó Higuita a la firma de comunicaciones Carolina Correa Comunicaciones.

La edición 2019 de la Ride Manzur-Pedaleando con Goga 2.0 tuvo dos trazados: la Ruta Larga, que comprendió una distancia de 61 kilómetros, y la Ruta Corta, con 40 kilómetros de travesía, con ascensos que llegaron hasta los 1.700 metros sobre el nivel del mar, según la información suministrada por los organizadaores.

En la prueba que se desarrolló este domingo entre los municipios de Calarcá y Córdoba se dieron citas corredores de Antioquia, Valle, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Costa Atlántica, Quindío y Caldas.

“El balance es muy positivo porque lo que buscamos es incentivar el ciclismo en muchas personas. Desde ahora estaremos pensando en lo que será la tercera edición porque es un evento que la gente espera por esta época del año”, indicó Manzur Alonso Hincapié, organizador de la competencia.

La Ride Manzur-Pedaleando con Goga 2.0 lleva el nombre de la experimentada relatora mexicana Georgina Ruiz Sandoval ‘Goga’, quien es embajadora de la marca Manzur Cycling Design y fue una de las invitadas especiales este domingo acompañando la caravana y el pelotón de ciclomontañistas nacionales, señala el comunicado de la carrera.