Rompieron moldes y son exitosas en deportes no tradicionales

SABINA MAZO

ESTRELLA EN ARTES MARCIALES MIXTAS

La antioqueña se convirtió en la primera colombiana en entrar a la UFC -Ultimate Fighting Championship-, la empresa mundial más importante de las artes marciales mixtas. “Nunca me encontré con alguien que me dijera que yo no podría hacer este deporte. Estoy aquí para demostrar que esto no es de sexo, tamaño o color, sino de disciplina”, comentó Sabina. La paisa Alejandra Lara también brilla en artes marciales mixtas, hace parte de Bellator, un escalón abajo de la UFC.