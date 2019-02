Sara lo ha ganado todo

La arquera colombiana Sara López se puede dar el lujo de decir que en su casa guarda todos los trofeos a los que aspira una deportista de tiro con arco compuesto.

Cuatro finales de Copa Mundo, 9 Copas del Mundo individuales, Juegos Mundiales, campeona de Suramericanos, Centroamericanos, Bolivarianos y varias medallas en mundiales juveniles. ¿Qué más puede pedir?

Ahora le viene un nuevo reto en su carrera deportiva, por primera vez en la historia el compuesto se incluye en unos Juegos Panamericanos, los que se cumplirán en Lima (Perú) entre julio y agosto.

“Poder llegar es algo histórico, todavía no se ha escogido la nómina, pero todo indica que iré. Esto es muy importante porque abre las puertas para estar en unos Olímpicos, no sé si dentro de 5, 10, 15 o 20 años, pero los Panamericanos son el inicio”, comentó.

Ese certamen entra en las cuentas de Sara. Debe salir victoriosa porque su gran objetivo es ser una de las arqueras del mundo que lo haya ganado todo.

“Desde hace dos años me puse la meta de ganarlo todo, algo que he conseguido y ahora viene este nuevo reto que son los Panamericanos”.

Pero de todo esto, lo que más le importa a López es que Colombia esté en lo más alto y se cuente con un equipo competitivo de grandes deportistas y de un alto nivel.

“Siempre que ganó algo, digo que no soy yo, sino Colombia. Es bonito ver que todo el equipo ha hecho muchas cosas, que tenemos varios campeones. Pocos países se dan el lujo de contar con tantos deportistas buenos como hay en mi país”, sentencia.

Para quien nació hace 23 años en Pereira todavía no le pasa la emoción de lo conseguido en el indoor de Las Vegas.

“Para mí, esto es lo máximo. El título más mimado, me encantó ganar Juegos Mundiales, pero lo de Las Vegas fue increíble, emocionante, hacer un puntaje perfecto y llegar a una final con otra tiradora de puntaje igual, algo que no se daba hace 53 años, es para no olvidar. Y fuera de eso, ganar, es para llorar por mucho rato, pero de la gran emoción”, expresa la futura médica .