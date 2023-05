El colombiano Éiner Rubio (Movistar) se impuso en la primera gran etapa de montaña del Giro de Italia, este viernes en la estación suiza de Crans Montana, al superar al francés Thibaut Pinot al término de una etapa recortada por las condiciones climáticas.

Rubio se impuso al esprint a Pinot (Groupama-FDJ) y al ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education) después de solo 74 kilómetros de carrera para firmar su victoria más prestigiosa, con cerca de un minuto y medio de ventaja respecto a los principales favoritos.

Tras su histórica victoria señaló a los medios su satisfacción: “Mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro. El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia ha sido muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenía que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido”.