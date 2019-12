Steven brindó un adiós dorado

Es la segunda vez que el deportista, estudiante de quinto semestre de Zootecnia de la Universidad Nacional, se despide de las justas, pues en la edición de Sabaneta 2016 también cerró su participación, por límite de edad, en la natación convencional, disciplina en la que compitió en dos ocasiones.

“Ya me acostumbré a las despedidas en los Departamentales (risas). Me enorgullece mucho terminar mi proceso en subacuáticas de esta forma, todo salió como lo había planeado porque me preparé de la mejor manera para obtener estas medallas”, comenta Steven.

Aunque, relata el nadador, sus rivales le dieron mucha “pelea” en las pruebas, especialmente los 200 metros bialetas mixto, en la que tuvo una contienda reñida con Walter Rojas, de Marinilla, y Juan José Rendón, representante de Medellín, quienes fueron plata y bronce, respectivamente.

“Fue duro desde el comienzo. En la primera serie lograron marcas muy superiores a las que tenía, entonces en cada salida había que superar registros y llevar el cuerpo al máximo nivel para avanzar”, describe Steven, quien además de los dos rivales que lo acompañaron en el podio, tuvo en los deportistas de Envigado, La Ceja, Sabaneta y Girardota, fuertes contendores.

Finalmente, el itagüiseño, quien lleva nueve años en la natación, tres de ellos en subacuáticas, logró el oro con una marca de 1,46.43.

“Es una de las mejores marcas que he logrado en mi proceso, voy a intentar mantenerla y superarla”, apuntó Pabón, quien hace parte del club Acuático Itagüí.

Las tres preseas en Departamentales son el cierre de un año de lujo para Steven, quien logró triunfos con la Selección Antioquia y el más importante, representando a su alma máter en los Juegos Universitarios Nacionales Ascun, en los que aseguró un año más de carrera académica con una beca del 100% al ganar en la prueba del revelo 4x50 m combinados de la natación convencional.

“Es un logro importante que, sumado a este que logré en Apartadó cierran un año lleno de grandes resultados que me motivan a seguir mejorando”, concluyó el atleta.