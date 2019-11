Terna paisa triunfó en la Selección

A Dahiana Murillo sus amigos no paran de repetirle que tiene suerte de ganadora.

Todo, porque en su primera experiencia representando a Colombia, logró levantar el título del Suramericano sub-17 que terminó el fin de semana en Barranquilla.

“Me siento muy feliz, es una sensación incomparable, un reconocimiento para todas, trabajamos mucho para obtener este triunfo y gracias a Dios lo logramos”, comentó la alera de 17 años de edad.

La basquetera, que hace parte del club Adida de Medellín, fue una de las tres antioqueñas que hizo parte de la plantilla de 12 jugadoras que afrontó el torneo y además, una de las deportistas con más minutos en el quinteto que dirige Yesid Riveros.

Aunque su posición es más ofensiva que defensiva, la estudiante del grado 11 en el colegio Santa Juana, se dedicó a evitar el ataque de los rivales en el Suramericano.

“Hay que ser conscientes de cuando se está bien o no y en algunos partidos no me quisieron entrar las canastas, entonces me enfoqué en la labor defensiva y a asistir a mis compañeras para que anotaran”, comentó Murillo, quien lleva una década dedicada al deporte de la pelota naranja.

Jorge Saldarriaga, director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Baloncesto, destacó, precisamente de ella, su capacidad de adaptación, cualidad que la hace una jugadora indispensable en los equipos en los que ha jugado.

“Dahiana es una chica con mucha experiencia por la cantidad de partidos que a su corta edad ya ha disputado. Hace parte de los procesos de recambio de selecciones Antioquia y siempre se ha caracterizado por ser rápida, fuerte y por tener una técnica muy depurada”, afirmó el dirigente.

La alera, que espera volver a ser parte de la Selección que disputará el Premundial de la categoría el próximo año, atribuye sus condiciones a las oportunidades que ha tenido de perfeccionar sus habilidades, como la que vivió en junio en el programa de la NBA ‘Baloncesto Sin Fronteras’, que se realizó en el coliseo Iván de Bedout de Medellín en el que aprendió “la disciplina y el profesionalismo con el que trabajan entrenadores y jugadores” de la Gran Carpa estadounidense.

Sobre compartir con Susana Yepes y Lorena Hurtado –las otras dos jugadoras paisas– esta experiencia ganadora, manifestó que fue “un privilegio”, porque tuvieron que pasar pruebas muy exigentes para llegar al elenco nacional.

“Fue un proceso de cinco meses de muchos sacrificios, alejarnos de nuestras familias e interrumpir el colegio. Empezamos siete compañeras de Antioquia y solo llegamos tres, por eso sentimos que fue un privilegio estar en el equipo. Fuimos muy unidas, nos apoyamos y dimos consejos para mejorar en el torneo y así representar muy bien al baloncesto del departamento”, concluyó Dahiana.