Un teso en recorridos largos

Aunque acumula 25 triatlones ironman y dice que en el 99 % le ha ido perfecto, el antioqueño Juan Eugenio Valencia enfrentó desafíos que pusieron en aprietos su fortaleza física.

El año pasado, el deportista de 41 años de edad, terminó octavo, en su categoría, en el Mundial de Hawái, un lugar meritorio a juzgar por lo sucedido: tres días antes de la competencia le dio culebrilla y con todo y eso tomó la partida en los 3.800 metros de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de atletismo. “No es lo ideal, pero creo que no me fue mal. Sí, me dolió la cabeza y tenía fiebre y diarrea, pero no me sentí débil como tal”, cuenta con naturalidad.

Las demostraciones de su tesón no paran ahí. Relata que en 2018, sin saberlo, corrió con el fémur fracturado, pues creía que sus dolencias eran producto de un desgarro leve. Otra vez, cerca de Tampa, en 2015, luego de realizar un doble ironman (7.600 m de natación, 360 km en cicla y 84 km de trote) acabó en cuidados intensivos.

En esa ocasión, por el esfuerzo y errores que reconoce, le dio rabdomiolisis (ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre y el cuerpo empieza a consumirse) y estuvo internado en un hospital. A los tres días, desesperado, pidió el alta médica y se fue para el hotel.

“Me gusta mucho competir -señala Juan Eugenio- y que los rivales sean así como yo. Hay momentos, porque no siempre es así, que lo llevan a uno a esos extremos. Esta última historia les ha pasado a varios. Le toca a uno vivir el tema para entenderlo, la gente se exige bastante y entrena duro para llegar al Mundial. Yo siempre he dicho que lo difícil no es hacer 100 metros o 42 km, lo complejo es ganar”.

La experiencia le ha permitido entender que este es un tema de esfuerzo y conocimiento: “ Saber qué tan al límite vas, porque las lesiones que he tenido fueron por haber pasado ciertas banderas rojas de dolor y esfuerzo, y no haberles hecho caso”, explica.

La natación lo aburrió

Antes de llegar al triatlón, en 2010, practicó natación carreras y estuvo en varios mundiales sénior en Australia y Suecia. Era la continuidad de una disciplina que lo acompañó hasta los 16 años cuando terminó el bachillerato e ingresó a la universidad. Es ingeniero mecánico y especialista en Ingeniería Ambiental, además experto en deportes de larga distancia.

Los entrenamientos en la piscina lo aburrieron y se motivó por el triatlón, en el que se cada año se prepara para el Mundial (agosto) y el Campeonato Norteamericano en EE. UU. (mayo) de ironman. Esas son sus prioridades, pues en las carreras que lo invitan asiste más con fines de preparación. Todos los días practica cuatro horas.

También dirige varios atletas, entre ellos dos mexicanos y los colombianos Andrea Madrid, Ana María Naranjo y Álvaro Vélez, entre otros, de quienes dice que algunos ya son mejores que él.

Advierte que solo cuando vea su deporte como un sacrificio le dirá adiós y enfocará sus energías en otras actividades. Por ahora sigue pendiente de mantenerse en forma para ir al Mundial, al que ya clasificó. Y está pensando en incursionar en carreras continuas, de varios días, sin parar el reloj, en una demostración de sus ganas de competir y saber qué tan lejos puede llegar.