Y ya son 19

No son gratuitos los elogios, tanto en Estados Unidos como en Colombia, para con Giovanny Urshela, el antesalista (jugador que cubre la tercera base en función defensiva) de los Yanquis de Nueva York que, luego de superar un problema muscular en la ingle de su pierna izquierda y estar diez días en la lista de lesionados, en su regreso a la titular de su equipo, mantiene ese poder al bate que lo ha hecho, no solo famoso, sino temible en el bésibol de las Grandes Ligas.

Y aunque su retorno fue el domingo al ser llevado al campo de juego en el octavo episodio del duelo frente a Medias Rojas de Boston, en el que tuvo un turno sin hit en la victoria yanqui 10-5, el cartagenero pegó descomunal cuadrangular en el duelo del lunes que cerró la serie contra la novena bostoniana, con blanqueada 5-0.

Tras igualar a Orlando Cabrera, campocorto también cartagenero, ya retirado y quien había impuesto la marca de colombiano con más jonrones (17) en una sola temporada, jugando para Montreal en 2003, el pelotero criollo de 27 años ahora marca el paso con 19 extrabases.

Y lo marcó en el Fenway Park, el estadio de los Medias Rojas, equipo en el que brillaron, en su momento, Joaquín Gutiérrez (1988), Égdar Rentería (2005) y el propio Cabrera (2004).

Boston, campeón de la Serie Mundial de 2018, quedó distanciado 18 juegos y medio de Yanquis, líder de la división Este de la Liga Americana cuando quedan 18 partidos para que concluya la temporada regular.

Urshela suma 116 juegos con Yanquis, 389 veces al bate, 129 hits (19 de ellos jonrones) y promedio de .332 este año.

“Viene cumpliendo una campaña de ensueño y se ha consolidado en un equipo que tiene la fanaticada más fervorosa de Estados Unidos”, cuenta Alberto Agamez, experto en este deporte.

“Gracias a Dios se dio esta oportunidad y la he aprovechado. Gracias a Él me he ganado la confianza para seguir aquí”, manifestó Gio, quien en el ítem de batazos de 4 esquinas, comanda la legión colombiana con 19 jonrones, seguido por Jorge Alfaro, receptor de los Marlins de Miami (14) y Óscar Mercado, jardinero derecho de los Indios de Cleveland (10).

No obstante, continúa muy distante (29°) de los principales cañoneros de Liga Americana e, incluso de su equipo. Mike Trout, jardinero central de los Angelinos, marca el paso con 45 vuelacercas, mientras que Glebert Torres es el primero de Yanquis (35).

Las estadísticas de la MLB (Mayor League Baseball) indican que Pete Alonso, primera base de los Mets de Nueva York (equipo de la Liga Nacional), lidera ese departamento, con 47 vuelacercas.

En el histórico nacional, Gio (4 temporadas) es 4° con más extrabases (27), antecedido por Alfaro (4 años, con 29), Cabrera (15 campañas, con 123) y Rentería (16 años, 140)