Voy por el camino correcto: Pacho

“Le había orado para que me permitiera tener un gran torneo. Estoy feliz porque, antes que las medallas, lo principal son mis marcas. Me demostré que sí podía mejorarlas”, manifestó el pesista ya reposando en su habitación de hotel y cuando en suelo tailandés el reloj ya pasaba de las 3:00 de la mañana.

“Me encomendé a Él, pensé en mi hijo, mi esposa, mi madre. Y me dije que estaba aquí porque he trabajado duro para superar tantos sacrificios, las lesiones. Dios me dio la fuerza para alzar esa pesa”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, expresó que el arranque sigue siendo su pecado (y el de todos los colombianos, cuyo potencial está en el envión) y que fallar un movimiento es mortal.

“Es ir en desventaja, se pierde un intento; el que bota uno de ellos o dos, pierde; eso me pasó y ahora toca seguir trabajando con más ganas para corregir y estar mejor. Sin embargo, no me reprocho nada, hoy estoy mejor ubicado que el año pasado (superó en 3 kilos su actuación del envión, pero bajó en 5 el arranque, aunque en los 62 kg, su división natural), me monté al podio y eso indica que voy por el camino correcto”.

Y aunque revela que la prueba la terminó mareado y muy cansado, y que no tuvo tiempo de cenar por lo tarde que llegó al sitio de concentración, siente que se ha recuperado bien de todos los achaques y lesiones. “De a poco se nos va dando lo que queremos que es una medalla olímpica, esa que buscaré en Tokio con la ayuda de mi gente, Dios, el Ministerio del Deporte, el COC y el profesor Oswaldo Pinilla, quien me ha impulsado y ha creído en mí. Lo que viene ahora es trabajar más fuerte, pues la ambición sigue intacta camino a Tokio” .