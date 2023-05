El antioqueño Miguel Ángel Martínez Palacios vive momentos de ensueño en Alemania. En su primera experiencia en ese país, el nacido en Carepa llegó a la final de la liga profesional con su equipo, el VFB Friedrichshafen que perdió 3-0 la serie ante Berlín Recycling Volleys.

Amaranto, como le dicen sus amigos, por su parecido con el exjugador de la Selección Colombia Luis Amaranto Perea, se mostró complacido por todo lo que ha vivido en el país teutón.

“Ha sido una experiencia bonita, con una temporada muy buena, de resultados increíbles. Me siento feliz porque tuve compañeros que me aportaron mucho. Aunque no ganamos la final, que era nuestro sueño, vivimos una serie linda y una temporada llena de buenas cosas no solo en la Liga sino en la Champions”, comentó el voleibolista desde Alemania.

El jugador se ilusionó con despedirse con el título ya que en la siguiente campaña no estará en ese país.

“La verdad no puedo adelantar nada de lo que sigue para mi futuro, pero me siento muy contento con todo lo que me está pasando”, enfatizó Martínez, quien a sus 19 años ya suma tres incursiones internacionales.

El joven urabaense ha competido en las ligas de Rumania, Brasil y Alemania, experiencias que le han permitido seguir evolucionando en su juego y soñando con llegar a torneos de más alto nivel.

Miguel Ángel, soñador y optimista, no se pone límites y espera ser inspiración para los niños y jóvenes que se están formando en la actualidad en su región (Urabá), en Antioquia y el país.

“Quiero que sepan que las metas se cumplen si se trabaja fuerte. A los niños que quieren jugar voleibol les digo que nunca dejen que nadie les quite la ilusión de llegar lejos, solo deben trabajar fuerte para lograrlo”.