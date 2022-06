“En el fútbol, las infiltraciones están muy extendidas” , aseguró a la AFP, de una manera general, el doctor Jean-Pierre de Mondenard, médico del deporte. “Pero eso no son cuidados, cuidas el resultado pero no al deportista”, subraya.

“Una AUT es para cuando hay un problema de salud que te va a mermar en la vida cotidiana, no únicamente en la práctica deportiva, como por ejemplo el asma o la hipertensión. Las AUT no se dan para permitir a los deportistas que practiquen de nuevo su deporte, sino para regresar a un nivel de salud normal”, explica.

“He podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia en los nervios para dormir el pie, pero es un riesgo. En las condiciones actuales, no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución”, explicó Nadal tras ganar la final de Roland Garros el domingo.

“Forma parte del arsenal terapéutico que tenemos a nuestra disposición. Pero dormir un nervio de un miembro inferior presentaría problemas a nivel de equilibrio, del control gestual. Hay una diferencia entre las carreras con translación y los movimientos en el tenis y la calidad de pie que se necesita para un salto o un carrera de atletismo, en la que necesitan contar con todas las sensaciones”, explicó.

¿Es una práctica ética?

Únicamente el ciclismo, deporte manchado regularmente por el dopaje, ha ido más lejos que la AMA al inscribir en su reglamento deportivo la prohibición de cualquier inyección durante una competición.

Comprometido con el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), el ciclista francés Thibaut Pinot criticó a Nadal en Twitter al aludir a “los héroes de hoy...” de manera irónica.

“Desde un punto de visto ético, lo único que me interesa es si está autorizado o no”, indicó Lhuissier. “La AMA ha determinado esta cuestión. Tienen especialistas sobre ética. No lo haría para mí, pero si un deportista me lo pidiera, en la medida en que está autorizado, lo haría”, apuntó

Para Bruneau, el nuevo reglamento sobre las corticoides “es un mensaje dirigido al mundo deportivo sobre las inyecciones” y sus simbólicas agujas.

¿Es un riesgo para la salud de Nadal?

“La inyección de anestésicos no tendrá consecuencias para su salud”, estima Lhuissier. “Sin embargo, el hecho de estar anestesiado hace que sientas menos el pie y sus apoyos, así que aumenta el riesgo de sufrir un esguince”, puntualizó.

“El dolor es una señal de alarma natural del cuerpo humano”, recordó Bruneau. “Me pregunto si es beneficioso anestesiar durante una competición, privando a un deportista de la sensación...”, añadió.