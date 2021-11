Otro tema de discusión es la puesta en marcha de la categoría C, que según sus defensores, le daría una mayor competitividad a la segunda división. “El ideal sería crear la C, D y E, hemos hablado de tener hasta una quinta categoría. En Colombia hay 1.123 municipios y solo en 24 hay fútbol profesional. Con estos se revolucionaría esta industria y se crearían más de 20.000 empleos directos y 300.00 indirectos. De los 50 países que hay en el ranquin Fifa, solo Colombia y Senegal no tienen una tercera división. Hay casi dos millones de jóvenes que quieren ser futbolistas y no lo logran por falta de una oportunidad”, dijo Jesús Ramírez, promotor de Fútbol Naranja que respalda el presidente Duque. Volver al torneo de reservas tampoco se descarta.