“Rafa”, que no juega desde el 17 enero de este año, cuando sufrió una lesión en la cadera en el partido de la segunda ronda del Abierto de Australia mientras enfrentaba al estadounidense Mackenzie McDonald , empezó diciendo que se había esforzado durante todos estos meses para poderse recuperar, pero que esto no había dado fruto, por lo que tenía que poner en pausa su carrera.

Ese punto y aparte, como dijo Nadal, llevó a que por primera vez en 18 años, el español decidiera no jugar el Roland Garros, torneo del que ha sido campeón 14 veces y es el tenista que más veces lo ha ganado en la historia. El Grand Slam francés empezará el próximo 22 de mayo.

“Intentaré regenerar mi cuerpo en los meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. (...) Mi intención es que el año que viene sea el último de mi carrera y lo quiero afrontar con las garantíais de poder disfrutarlo y soy consciente de que si sigo jugando en este momento, eso no va a ocurrir”, aseguró Nadal.

Cuando Rafael estaba anunciando que 2024 sería el último año de su carrera dudó, las palabras se le enredaron, no le salían, parecía que él mismo, acostumbrado a ganar, a soportar dolores fuertes, a llevar su cuerpo al límite, a poner a delirar a los aficionados al tenis con sus voleas y reveses, no quería creer lo que estaba diciendo, no podría aceptar que ese momento, al que tanto le había huido, estaba frente a él.