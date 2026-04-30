¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Los récords “imposibles” que el deporte logró derribar

El más reciente ejemplo lo protagonizó el keniano Sabastian Sawe, quien sorprendió al mundo al bajar de las dos horas en la maratón con un tiempo de 1:59:30, corriendo a un promedio de 21,18 km/h. Durante años, expertos consideraron que completar los 42,195 kilómetros en menos de dos horas era fisiológicamente imposible. Sawe no solo lo logró, sino que reescribió los límites del rendimiento humano.

El deporte siempre ha sido territorio de lo extraordinario, pero también de lo impensable. Durante décadas, ciertas marcas fueron catalogadas como “imposibles”, límites fisiológicos o estadísticos que parecían fuera del alcance humano. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que esas barreras están hechas para romperse.

A partir de este hito, vale la pena repasar otros récords que alguna vez parecieron inalcanzables, y que hoy siguen asombrando.

Dominio absoluto en distintas disciplinas

En el fútbol, el argentino Lionel Messi firmó una de las temporadas más extraordinarias de la historia al marcar 91 goles en 2012. Superó así el histórico registro de Gerd Müller, estableciendo una cifra que exige una regularidad y eficacia prácticamente irrepetibles a lo largo de un año completo.

En la natación, el estadounidense Michael Phelps elevó el estándar olímpico a niveles casi inalcanzables. Entre 2004 y 2016 acumuló 28 medallas, de las cuales 23 fueron de oro, consolidando una hegemonía sin precedentes en el deporte.

Noches históricas y hazañas irrepetibles

El baloncesto también tiene su propio mito. El 2 de marzo de 1962, Wilt Chamberlain anotó 100 puntos en un solo partido de la NBA. En una era actual marcada por sistemas defensivos complejos y rotaciones constantes, esa cifra parece más lejana que nunca.

En el béisbol, Joe DiMaggio logró una racha de 56 partidos consecutivos bateando hit en 1941, un récord que ha resistido más de ocho décadas sin que nadie se acerque seriamente.

Velocidad, resistencia y límites humanos

En el atletismo, pocos registros generan tanta admiración como el de Usain Bolt, quien detuvo el cronómetro en 9.58 segundos en los 100 metros planos durante el Mundial de Berlín 2009. Su marca sigue siendo el estándar máximo de velocidad humana.

En los 400 metros femeninos, la alemana Marita Koch registró un tiempo de 47.60 segundos en 1985. Décadas después, su récord continúa intacto, resistiendo avances en entrenamiento, nutrición y tecnología.

El 30 de agosto de 1991 quedó grabado en la historia del atletismo. Durante el Mundial de Tokio, el récord de salto largo —los 8,91 metros de Bob Beamon establecidos en 1968— fue superado dos veces en menos de una hora.

Primero, Carl Lewis alcanzó los 8,93 metros, desatando la euforia. Pero poco después apareció Mike Powell, quien con un salto de 8,95 metros estableció un récord que aún perdura.