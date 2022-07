Por eso, ahora, que no hay Liga vuelve a Estados Unidos, a trabajar, sin importar en qué le toque, apunta que no puede quedarse parada. Tuvo una oferta del fútbol de Grecia, pero eso no prosperó y por ello La Florida será, desde este miércoles su nuevo hogar.

Su historia con la pelota

Daniela, quien reside en el barrio Villalía de Itagüí, ocupa sus días en ir al gimnasio para mantenerse en forma, y en su trabajo en Bcolorspa, un centro de estética donde hace alisados, labor que le permite tener un ingreso para subsistir.

Con una mezcla de felicidad y melancolía habla de lo que ha sido su carrera, esa que arrancó en su barrio, jugando con los amigos y primos, los mismos que al cumplir 12 años de edad la sacaron del equipo, pues ya no podía competir con ellos.

Fue ahí cuando tocó las puertas de Formas Íntimas donde entrenó durante un año. Luego escuchó que el club de sus amores, Atlético Nacional, tenía abiertas las inscripciones para la escuela de fútbol, y reunió a sus tíos para pedirles ayuda. Ellos se comprometieron con pagarle la matrícula y la mensualidad.

“Entrené durante un año y cuando ellos me dijeron que no podían ayudarme más, apareció una bendición, me convocaron a la selección Antioquia. Entonces en Nacional me becaron y pude seguir”.

Fueron 12 años en los que hizo parte de las divisiones menores del club verde hasta convertirse en jugadora profesional, aunque su debut no fue con las paisas sino con La Equidad.

“Debuté con ellos porque Nacional no sacó equipo para la primera Liga, luego sí jugué con el plantel verdolaga, con el profe Diego Bedoya que me convenció para venir porque me conoce bien y sabe que mi anhelo siempre ha sido jugar”, comenta Daniela, quien aprovechando que su mamá está radicada en EE. UU., hace dos años viajó a ese país a trabajar.

El semestre pasado regresó al país y jugó con Nacional atendiendo el llamado del entrenador Bedoya, y con la ilusión de estar en su tierra haciendo lo que ama, jugar fútbol. Pero la dicha le duró poco, pues desde mayo se quedó sin trabajo.