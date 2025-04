Pogacar y Evenepoel, la esperada batalla en la Lieja-Bastoña-Lieja este domingo en el cuarto Monumento

Hasta ahora ambos ciclistas no han coincidido en la lucha por la victoria en la ‘Decana’. El año 2021, durante la primera victoria de Pogacar en el más antiguo de los cinco ‘Monumentos’, Evenepoel se recuperaba todavía de su grave caída en el Giro de Lombardía.

En el muro de Huy el miércoles, el esloveno no dio margen a sus rivales y ganó su segunda Flecha.

Pero fue Evenepoel quien dejó mejor impresión, tras haber tirado de Skjelmose para dar caza a Pogacar quien no logró en esta ocasión convertir su escapada en victoria.

“Tres días deberían ser suficientes para recuperar el esfuerzo de la Flecha. He corrido todas las clásicas, pero no las semiclásicas como el Gran Premio E3, por ejemplo. Estoy listo para una última carrera antes de un ‘reset’”, aseguró el líder de la formación UAE, que no correrá después hasta el Critérium del Dauphiné en junio.

Como ocurre ahora en cada prueba del fenómeno esloveno, también habrá citas con la historia, y como suele ser habitual, el listón a superar lo marcó en su momento Eddy Merckx.