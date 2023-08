De estrella del fútbol americano a empresario en Inglaterra: Tom Brady compró el Birmingham City

“Tal vez te estés preguntando ¿”qué sabes tú sobre el fútbol inglés, Tom?”. Bueno, digamos que tengo mucho que aprender. Pero sé algunas cosas sobre ganar, y creo que pueden trasladarse bastante bien. Sé que el éxito comienza con el trabajo realizado cuando el mundo no está mirando. Sé que un equipo no es nada sin la ciudad que aparece y lo respalda”, dice el deportista en el inicio del mensaje que compartió.

“Here we go! (¡Allá vamos!). No podría estar más emocionado por formar parte de la familia de los Blues”, escribió Tom Brady en su cuenta de Instagram. “Es una ciudad y un club en pleno ascenso y tengo ganas de descubrir la atmósfera de St. Andrew’s”, estadio del equipo.