El antioqueño Wilmar Paredes es el primer líder de la Vuelta a Colombia-2025

En un final apasionante, explosivo, al sprint, el antioqueño Wilmar Paredes, del Team Medellín, se convirtió en el primer líder de la edición 75 de la Vuelta a Colombia tras imponerse en la etapa inicial este viernes, que tuvo un recorrido de 206 kilómetros con salida y llegada en Yopal, Casanare.

Lea: La Vuelta a Colombia abre su telón 75: ¿Podrá Rodrigo Contreras extender su reinado?

El nacido hace 29 años en Medellín, y quien se levantó en el corregimiento de Santa Elena, encontró la rueda perfecta, la del también paisa Alejandro Osorio, y con técnica en los metros finales, sobre todo en una curva antes de final, y potencia y velocidad, se impuso con un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 51 segundos. Triunfó por centímetros ante Cristian Vélez (GW Shimano). Tercero fue Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).

“La verdad me siento muy feliz, medí bien las fuerzas, mis compañeros me ayudaron bastante y me dejaron hasra lo último para poder celebrar. Tras esta victoria se me vienen a la cabeza muchos recuerdos, años muy duros, luchando con mi esposa, quien siempre ha estado apoyándome. Le dedico este triunfo a ella”, comentó el esposo de la también pedalista Camila Valbuena, con quien tiene dos hijas.

Siga leyendo: El equipo Orgullo Paisa, preparado para “dar batalla” en la Vuelta a Colombia-2025

Esta temporada Wilmar ya había ganado el Circuito de Tuta y etapas en Vuelta a Tolima y en Vuelta a Bantrab (Guatemala).

Desde 2017 no competía en una Vuelta a Colombia. “Siempre soñé con ser líder y bueno, se me dieron las cosas a la perfección”, agregó Paredes.

La segunda fracción será de 153 kilómetros entre Yopal y el final en el alto del Porvenir. Los favoritos al título se empezarán a mostrar desde esta jornada.