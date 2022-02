Cruzando el Atlántico en un globo aerostático. Navegando arriba de una tabla de kitesurf a lo largo del Canal de la Mancha. Escalando el Mont Blanc, una de las montañas más altas de Europa. Cuando pienso en Richard Branson pienso en su audacia. En un emprendedor animado por una pulsión de vida que de tan impetuosa lo ha empujado a correr los límites una y otra vez durante el medio siglo en que lleva fundadas más de 300 compañías.

Inglés de 71 años e inigualable cabellera platinada, su carrera como empresario comenzó de un modo peculiar, dejando la escuela a los 15. El director le auguró entonces: “Terminarás en la cárcel o te harás millonario”. De inmediato comenzó por dirigir una publicación que paradójicamente se llamó Student, en protesta a la Guerra de Vietnam, en la que llegó a entrevistar a Mick Jagger.

Luego, en febrero de 1970, Branson fundó Virgin Records para vender discos a precios más bajos que los puntos de venta de la glamorosa Kensington High Street de Londres. Desde entonces, el Virgin Group ha puesto un pie en cuanta industria existe: aviones, trenes, bebidas, telecomunicaciones, incluyendo Virgin Mobile en América Latina, megatiendas, librerías, festivales de música, gimnasios y, su gran última estrella, Virgin Galactic, con la que planea viajes por el espacio estelar.

Hay una frase famosa de Richard que particularmente me conmueve, porque refleja de algún modo el nacimiento de Nu. “No tiene sentido empezar tu propio negocio a menos que lo hagas a partir de una sensación de frustración”.

Y de eso sabemos mucho los latinoamericanos. Por eso, creo que escucharlo hoy puede magnificar el mensaje que quisiera transmitir a los lectores: en Colombia, en Medellín, en cada ciudad de América Latina, tenemos la medida del talento suficiente como para contrarrestar esos grandes problemas que nos aquejan desde tiempos inmemoriales. Y que sólo necesitamos una pizca de su audacia.

Tu carrera empresarial es increíble: desde sellos discográficos hasta viajes espaciales. ¿Nunca te cansas?; ¿De dónde viene toda esta energía?

“Me encanta aprender. Nunca fui al colegio ni a la universidad. Así que desde que dejé la escuela a los 15 años, porque quería hacer la diferencia, me pasé la vida aprendiendo.

Hicimos una campaña para detener la guerra de Vietnam y tratar de cambiar el sistema educativo. Y, desde entonces he querido hacer un cambio. Supongo que a medida que he ido creciendo me he puesto en una posición en la que sé que estoy en la capacidad de lograrlo. Puedo levantar el teléfono y llamar a cualquier persona en el mundo para tratar de transformar realidades.

Creo que sería un terrible desperdicio de la posición en la que me encuentro sentarme en la playa y no estar ahí afuera haciendo uso de ella”.

¿De dónde crees que viene esa curiosidad y energía?

“Creo que de mi madre. Siempre íbamos detrás de ella y siempre decía que sí a todo.... hasta sus 90 años. Como resultado de esto mi apodo es DR. SI, no puedo decir que no y me encanta aprender.

Me encantan los retos. He viajado por el mundo y siento que sé lo que hay que hacer en diferentes países para arreglar diversos problemas. Porque me he pasado la vida viajando y por eso, si siento que algo necesita ser arreglado entonces tengo esa compulsión de crear una organización para ver si podemos hacer algo por solucionarlo. Y en ocasiones hemos tenido éxito, en otras nos hemos caído”

Hemos visto todo lo que has hecho con Virgin como holding y has tomado, en cierta forma, el rol de estar encima de todas las compañías operativas. No parece que hayas decidido centrarte en una y gestionarla. Eres el gerente de los gerentes, en cierto modo la persona “inspiradora” a cargo. ¿Fue una decisión consciente de que querías evolucionar y dirigir los equipos o por qué no elegiste necesariamente ser el director general de una de las verticales?

“Empecé como CEO de mi primera empresa y rápidamente aprendí el arte de delegar. Una vez que he aprendido los detalles y pormenores de una compañía en particular soy propenso a aburrirme y querer seguir adelante y aprender sobre algo diferente.

Entonces, encuentro un director general realmente bueno para dirigir mi organización, me retiro de la oficina y vuelvo algunos días. Eso me permite concentrarme en el siguiente proyecto y luego una vez se pone en marcha me concentro en el siguiente y así sucesivamente. Y como resultado, hemos creado, tal vez 300 empresas a lo largo de los años y un montón de organizaciones sin fines de lucro.

Ha sido muy divertido, he aprendido muchísimo sobre un montón de diferentes industrias, ya sea la industria de cruceros, la industria musical y así sucesivamente. Aprender acerca de cada una es fascinante y útil.

Recuerdo haber sido presentado una vez en el escenario por Larry Page de Google quien dijo: Richard tiene 300 empresas y yo sólo tengo una. Yo le respondí diciendo: intercambiemos, pero él no estaba dispuesto a hacerlo.

Pero lo que creo que he tenido es una vida mucho más rica y mucho más interesante tomando este enfoque que ha sido más divertido”.