“La prudencia es fundamental en el próximo gobernador”: Andrés Guerra

Capitalizar Savia Salud, concretar la financiación del ferrocarril de Antioquia y buscar presupuesto para terminar la conexión del túnel del Toyo son algunos de los desafíos con los que el candidato a la Gobernación, Andrés Guerra se comprometió. Además, Guerra estableció la ruta de tener una red de cooperantes y el compromiso de realizar consejos comunales para recuperar la seguridad en el departamento.

Frente a Hidroituango asegura que no hará anuncios hasta que conozca los detalles de la obra y del proceso jurídico. Dice que será prudente y que sus decisiones las tomara en el “camerino”.

¿Por qué cree que perdió hace cuatro años?

“El proceso fue difícil. Busqué ser una tercería y saqué cerca de 613 mil votos. Le di altura a mi candidatura alrededor del Centro Democrático”.

Durante toda la campaña usted ha manejado un discurso muy prudente, pero desde un partido que siempre ha hablado desde la mano dura, ¿no cree que es paradójico?

“No. Lo que pasa es que mi generación necesita tener claro que el partido tiene unas líneas ortodoxas. Quiero demostrar que también tengo el carácter para proponer al interior una línea de centro”.

Los últimos gobernadores siempre han sacado un libro cuando llegan a la administración. ¿Existirá un libro de Andrés Guerra sobre lo que deja Luis Pérez?

“Vamos a tener un libro de colores, de cosas positivas. Se debe acabar el efecto Adán y Eva, en la que un gobernante cree que todo comienza cuando llega y cree que todo se acaba cuando se va. Eso no es así. Vamos a continuar las políticas exitosas de Luis Pérez, vamos a recuperar los parques educativos de Sergio Fajardo. Van a encontrar a un hombre que no tiene ego”.

Uno de sus rivales a vencer es Aníbal Gaviria, quien tiene el aval de al menos 5 partidos. ¿Cree que en caso de que él llegue a la Gobernación, va a repartir la torta?

“No lo sé. No supongo. Cada quien está librando una batalla y es válida. Soy muy prudente para opinar sobre los otros compañeros”.

Uribe, su padrino político, hasta ahora no ha endosado votos en Antioquia, ¿por qué esta vez sí?

“Apenas llevamos seis años de vida política y en el primer escenario fui yo también. No estoy buscando endosar, estoy buscando llegar al corazón de los antioqueños. Claro, mi jefe es Álvaro Uribe, llevo 19 años al lado de él, pero soy también un hombre de disciplina, constancia, temple, que ha mantenido la coherencia”.

En su programa de gobierno dice que va a crear la agencia de emprendimiento social, la oficina regional para la cooperación internacional, el fondo de turismo de Antioquia, el banco de proyectos de bomberos y el sistema integral de emergencia y seguridad departamental, ¿cómo lo hará?

“Tenemos la necesidad de crear unas entidades para que la administración departamental pueda tener un nuevo oxígeno. Por ejemplo, el turismo se tiene que potencializar. También voy a crear el sistema de alertas tempranas para la niñez, para saber lo que está ocurriendo en las regiones con la mujer, con la madre cabeza de familia. Estoy buscando es tratar de ser un gobernador útil y no importante”.

¿Y los recursos?

“El presupuesto de Antioquia tiene que tener voluntad política. El recurso está, solo es distribuirlo sobre el programa que estamos planteando”.

Ya hay instituciones que hacen lo mismo que harán sus nuevas entidades, es decir, ¿usted quiere burocracia?

“Esa no es la discusión. Por ejemplo, el Instituto de turismo de Antioquia. La idea es pasar a algunas personas de la Secretaría de Productividad a que se ubiquen en el instituto de turismo. Lo que importa es potencializar el turismo. Son 800 mil extranjeros lo que están llegando y hoy no tienen una guía de ruta desde la institucionalidad para que conozcan, por ejemplo, la línea gastronómica del área metropolitana. No es crecer la burocracia, es saber administrar lo que tenemos y volverlo útil en unos escenarios que nos pueden dar rentas económicas”.

Probablemente, no habrá cierre financiero del ferrocarril porque ni siquiera se ha radicado la solicitud ante el DNP, ¿qué hará para conseguir esos recursos?

“Confío plenamente en la palabra de Luis Pérez quien afirmó que lo dejaría antes del 31 de diciembre. Sobre ese panorama me muevo. Si Pérez no lo logra tenemos que ir a buscarlo en los primeros seis meses de la administración”.

El tramo entre Santa Fe de Antioquia y el portal oriental del túnel del Toyo quedó desfinanciado. ¿Qué hará para terminar esa obra?

“Es muy posible que ese tramo también le corresponda hacerlo a la obra pública y tendremos que asumirla. Lo que hay que hacer es buscar los recursos. Un gobernador lo que hace es patinar, mantener una buena relación con el Gobierno Nacional para construir ese tramo final”.

Esta Gobernación promovió unos ejercicios asociativos con la creación de cinco provincias. En este momento está pendiente la consulta popular en Oriente. Parece que solo hay buenas intenciones, ¿qué hará con ellas?

“El valle de San Nicolás tiene que hacer lo más pronto el área metropolitana para planificar el territorio, cuando eso se hace hay regiones ordenadas. Es fundamental crear esa área metropolitana y la voy a apoyar como gobernador”.

A Savia Salud, en un principio, el gobernador quería liquidarla. Este año ha mostrado resultados financieros positivos, además, va a recibir los recursos de la ley de punto final. ¿Cuál es su posición frente a este tema?

“Fui diputado cuando la aprobamos, en 2003, y sigo creyendo en Savia Salud. Creo que la mezcla entre el sector público y privado es exitosa. A Savia Salud hay que llenarla de confianza, pero hay que decir algo muy claro: menos burocracia y menos abogados y más calidad en el servicio. No podemos volver a crear otra empresa de salud, para volver a empezar desde cero. La vamos a salvar en los próximos años”.

En materia educativa, el debate en este momento son los 53 megacolegios que iba a financiar el Fondo de Infraestructura Educativa, el contratista los dejó tirados y hoy están en el limbo. ¿Qué solución va a plantear?

“Hay que buscar apoyo del Gobierno Nacional. La solución es la concertación. En el tema de educación soy un convencido de conectar las 3.921 escuelas rurales que hoy tiene Antioquia. Hoy solo están conectadas 450 escuelas rurales, es el 12 %. Esa conectividad nos dará una mejor calidad en la educación en lo rural, para que en las tardes, en esas mismas escuelas estudien educación superior virtual”.

El gobernador, en una lucha desesperada, ha intentado todos los mecanismos para erradicar los cultivos ilícitos en el Bajo Cauca y en el Norte, pero nada ha funcionado y la resiembra está por encima del 60 %. ¿Qué solución plantearía en su administración?

“No es un tema fácil. Hoy tenemos cerca de 13 mil hectáreas, con una coca mejorada en la genética, con una población que ya está enseñada a sembrar coca y ese es el mayor problema. Ahora el reto es cómo le modificamos la actividad económica a nuestro campesino para que siembre cacao y deje la producción de la coca. Tenemos que llegar como institucionalidad a formularle una nueva manera de vivir, que no será fácil. Hay que ir a concertar. Frente al glifosato debo decir que casi todos los finqueros de Colombia lo usan, para la maleza, pero lo usan con motobomba manual porque es cierto, acaba lo que coge”.

En Antioquia hay tres frentes de violencia: Bajo Cauca, el Norte y Bello. ¿Qué plan puntual de intervención tiene para cada una de estas regiones...?

“Tiene que existir un gobernador con la convicción de que la institucionalidad y la fuerza del poder está en el Estado. Debemos entender que la realidad de cada subregión es bien difícil. El Bajo Cauca tiene una mezcla de narcotráfico y de minería ilegal. Hay que recuperar la red de cooperantes ya que la Fuerza Pública necesita una red que le ayude y vamos a recuperar los consejos comunales con la comunidad los sábados, los domingos en la mañana con el sector privado y en la tarde con las autoridades militares y de Policía”.

¿Qué opinión tiene sobre cómo se manejó públicamente la crisis del proyecto Hidroituango?

“No hablo del pasado, pero sí del presente: necesitamos un gobernador prudente, que tenga camerino, que llame a la concertación. Tenemos la obligación de sacar adelante a Hidroituango. Tenemos que entender que a EPM también hay que defenderla, pero se cometió un error: se mezcló el tema jurídico con la obra física. Eso hay que independizarlo”.

Va a seguir pasando las facturas que mes a mes está radicando la Gobernación a EPM...

“He sido muy claro: voy al camerino. Haré un análisis muy estricto de lo que está pasando para poder tener una concertación con el alcalde. La prudencia es fundamental en el próximo gobernador”.

Su posición frente al debate minero en Jericó con el tema del permiso para la licencia de explotación por parte de la multinacional Anglo Gold...

“Soy ambientalista. Pero también no se puede generalizar el tema de la minería ya que hay regiones que necesitan la minería. Hay una licencia social y eso hay que revisarlo”.

Pero entonces, ¿si a la minería en Jericó?

“Por eso le digo: si no hay una licencia social es muy difícil hacer explotación de minería”.