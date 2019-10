Bajo Cauca: Candidatos a hablar de los PDET

El Bajo Cauca tiene programas de desarrollo con enfoque territorial, Pdet, en cada municipio con 901 iniciativas que apuntan a pasar la página de la violencia. ¿Conocen los candidatos de qué se trata?

En Colombia hay 170 municipios con Pdet, 24 de ellos están Antioquia, en los pueblos que han puesto más muertos en esta guerra, la pobreza y el abandono del Estado. Estos programas buscan cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz, el tema agrario, y sacar a estos municipios aislados de su atraso y del círculo vicioso de la guerra que se alimenta de toda esa falta de Estado.

Los planes, basados en ocho pilares: el acceso y uso de la tierra, la salud, la educación, el derecho a la alimentación y desarrollo económico, además de iniciativas en infraestructura vial y reconciliación, podrían ser todo el programa de Gobierno de un candidato, además ayudarían a acortar las brechas sociales. Son la presencia del Estado más allá de la seguridad.

“El trabajo de nosotros es estrechar esa barrera. Que el campesino no tenga que irse de su vereda porque su hijo de 17 años no tiene donde estudiar o que no hay atención en salud. La idea es que tengan todas sus necesidades sociales satisfechas”, dice Camaris Cruz, analista de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en Zaragoza.

Los Pdet, construidos por las mismas comunidades, se hicieron en un diálogo que duró 18 meses. En el Bajo Cauca, hubo un promedio de 11.000 personas de la parte rural y urbana que participaron en el diseño y hoy exigen que estos se lleven a cabo.

“La ventaja que tenemos aquí es que los proyectos son ejecutados por las mismas comunidades y entidades. La mano de obra no calificada se contrata con ellas y esto hace que se tenga un mayor control, veedurías y por parte de los entes territoriales que las obras se ejecuten al 100%”, explicó Ferney Botero, gestor de la ART en Antioquia.

Hoy, estos programas e iniciativas están en fase de estructuración, aunque existen algunos que ya están andando. Juan Pablo Rivera, analista de la ART en Cáceres afirma que desde 2017 se vienen haciendo obras en el municipio. “Llevamos 11 obras entregadas entre aulas, una casa del saber para la comunidad indígena, una placa deportiva, dos parques infantiles y gimnasios biosaludables”, cuenta.

Estas nuevas alcaldías se encontrarán con más de 5 billones de pesos en recursos para ejecutar en 901 iniciativas que contemplan toda clase de obras de infraestructura, vías, colegios, centros de salud, placas huella, proyectos productivos, entre otros. “Estos alcaldes van a tener una gran ventaja y es que van a haber muchos recursos del nivel nacional y que deben gestionar aprovechando estas oportunidades”, afirma Luis Mora, analista de la ART en Caucasia.

Si revisamos los programas de Gobierno de los 39 candidatos del Bajo Cauca, 17 mencionan los Pdet, algunos dedican capítulos completos. “La gente de las veredas cuando llega un candidato a prometer obras, le preguntan por los PDET. Si no los conoce le dicen: cuando los lea hablamos. No nos venga a proponer más de lo que está ahí, que eso lo construimos nosotros”, relata Cruz.

La ART ha puesto en marcha capacitaciones y acompañamientos para todos los candidatos. “Iniciamos el proyecto con precandidatos a alcaldías y concejos. Los pusimos en contexto sobre qué eran, cuál era el nivel de avance y cuál el escenario en el tiempo en que se van a ejecutar. Luego con los candidatos estamos haciendo foros, el próximo es en Caucasia, para comprometerlos con los Pdet y lo que implica para los mandatarios locales pensar en el mediano y largo plazo”, explica Javier Bolívar, asesor Pdet.

Fabio Tovio Atencia, analista de estos programas en Tarazá, sostiene que si estos nuevos mandatarios no se articulan con estos programas, o no los contemplan dentro de sus planes de Gobierno estarían truncando el deseo de desarrollo de las comunidades. “Esto no es un proceso de administraciones sino que trasciende más allá de un periodo de un mandatario. Aquí hay que darles continuidad a estos procesos”, dice Torres.

El Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, señaló que fueron 110 alcaldes los que acogieron los PDET como política pública, mediante proyectos de acuerdo aprobados por sus concejos municipales. “Es un ejemplo del compromiso con sus propios territorios”, señaló.

Jorge Restrepo, analista de la ART en El Bagre, termina diciendo que estos planes recogen los sueños de las comunidades. “Por eso invitamos a todos los candidatos municipales y departamentales, a que estudien los planes y que a la hora de manejar esos recursos lo hagan de la mejor manera, con transparencia, sin clientelismo y politiquería. Porque si sacamos estos proyectos adelante será mucho más fácil pasar la página de la violencia y cambiar nuestros territorios”, concluyó.