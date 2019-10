Bajó de la cicla y se metió al tarjetón

El aire soplándole en el rostro. La sensación de libertad. Alzar vuelo, con impulso, durante tres segundos desde que la llanta de la bicicleta se alza por encima del final de la rampa. Y luego, tas, el golpe contra la tierra seca. El sabor a sangre y polvo y el punzante dolor le enseñaron a Juan Felipe Palau, 42 años antes de convertirse en candidato a la Gobernación de Antioquia, que en cualquier competencia, el éxito, el verdadero, el que perdura, se logra caída tras caída.

El médico confirmó la lesión: fractura de mandíbula. Un obstáculo que se quedaba pequeño ante el fervor con el que el joven Palau, de apenas 12 años, deseaba dejarlo todo en la pista de ciclocrós. Cuatro meses de incapacidad fueron el precio a pagar por aprender y querer alcanzar un lugar entre los mejores, un propósito que le tomaría tres años más.

Ya en 1980, dos competencias importantes estaban en el horizonte y Palau estaba listo. En el campeonato departamental correría en las modalidades de cross y trial, y si era lo suficientemente bueno, podría representar a Antioquia en el campeonato nacional.

Y no solo lo logró el primer lugar en ambos certámenes, sino que al final de ese año fue reconocido por la Liga Antioqueña de Ciclocrós Americano como el ciclocrosista del año. Llegar a ese punto fue el fruto de una gran exigencia física. “Cuando voy a competir en una prueba importante, me dedico de lleno a la bicicleta y entreno todos los días. Mis padres nunca me han reprochado. Por el contrario, me estimulan y me respaldan, sobre todo mi madre, a quien considero como mi mejor animadora y admiradora”, diría la joven promesa deportiva a EL COLOMBIANO el 23 de diciembre de ese año.

El brillo de Juan Felipe en las pistas motivó al menor de sus tres hermanos, Sergio, a seguirle los pasos. Se convirtió en su referente, en su modelo a seguir. “En la ciudad no había dónde entrenar, entonces nos íbamos a un lote en Envigado, por Sofasa. Ese era nuestro plan de hermanos, la forma en que compartíamos juntos”, recordó el menor de los Palau, quien además señaló que Juan Felipe no solo era aficionado a la bicicleta, sino que también se destacaba en balonmano, deporte del que fue campeón intercolegiado e integró la Selección Antioquia.