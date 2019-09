Sobre las investigaciones, López indicó que lo vienen persiguiendo políticamente. “Desde que me posesioné como alcalde vengo siendo denunciado y yo defendiéndome, pero consideramos que hicimos las cosas bien”, dijo.

Incluso, una fuente con acceso a información de la Fiscalía y quien pidió reservar su nombre para “conservar su integridad”, aseguró que López no tiene uno sino dos procesos en etapa de juicio.

Sin embargo, esta campaña a la Alcaldía no está exenta de peros. En varios de sus municipios, la comunidad empieza a dudar de muchos candidatos investigados.

Los asesinatos y las amenazas que antes eran una pesadilla para hacer proselitismo en el Oriente antioqueño, hoy aparentemente no son un problema, y la actual contienda política se avizora tranquila.

Sobre el aspirante Gustavo López, expresó que es un gran hombre. “Lo conozco, es una persona con liderazgo en Concepción y podría ser el próximo alcalde, pero más allá de eso, no tengo conocimiento de las investigaciones que tiene y hasta ahora las autoridades no se han manifestado”.

Sobre el tema, Quintero dice que “se espera que los candidatos no tuviesen investigaciones para ejercer su labor, pero muchos de esos han sido funcionarios y no conozco uno que haya salido sin una investigación al terminar su mandato”.

Al consultarle por el caso de López a Mauricio Parodi, representante antioqueño de Cambio Radical, y quien le dio el aval, este dijo: “A Gustavo no lo conozco, pero el partido sí y nos llegó su postulación por los dirigentes de la zona. Miramos y sí tenía algunas denuncias, algunos procesos, pero la ventanilla única del Ministerio del Interior indica que no está sancionado (...) castigar a una persona que no ha sido sancionada es muy cruel, es violarle su derecho a participar en política. De hecho el presidente Uribe y Santos tienen entre 100 y 200 procesos, llamados a indagatorias y a juicios (...) Muchos ciudadanos los tienen y los que participan en política más”.

El representante agregó que no conoce a López y que la presunción de inocencia es la que prima en este caso.

Ante la posibilidad de un alcalde que podría dejar la silla vacía, Parodi asegura que “así como unos resultan culpables, otros resultan inocentes y es decisión de la gente, si no votan por él”.

Incluso Parodi hace énfasis en que “los únicos que tienen procesos son los que ya fueron alcaldes”, y que él firmó un aval porque le llegó una hoja de vida sin ninguna sanción. “No tengo de que excusarme porque obré en consecuencia, pero me enteré de las quejas de la ciudadanía después de haberlo inscrito”.

Las opciones

López dice que quiere volver a ser alcalde porque en la administración anterior (2011-2015), “nos quedaron pendientes algunas cosas que queremos hacer, entre ellas una urbanización. En Concepción hay un déficit de vivienda urbana y también un tema importante en la vereda Peláez, que fue muy golpeada por la violencia y está esperando una vía en la que en la pasada administración avanzamos en los estudios pero no se ha podido avanzar en su construcción, lo que los hace sufrir mucho para sacar sus productos”.