Escaneo a propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Medellín

Juan David Valderrama

todos juntos

Construcción de 10.000 viviendas nuevas

El candidato plantea en la página 14 de su plan de gobierno: “Construiremos 10.000 viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) y otorgaremos 9.000 subsidios de mejoramiento, fortaleciendo las redes

comunitarias para que los habitantes cumplan el sueño de casa propia y se conecten con sistemas de vida urbana”.

¿Es una iniciativa viable o difícil de cumplir?

Para Diego Restrepo, exdirector del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), si bien hay una política del Gobierno Nacional que llevaría a cumplir la meta muy fácil, el problema en Medellín es con el suelo. “Medellín no tiene suelo para construir 10.000 viviendas. Terrenos sí hay, pero no están habilitados por planes parciales que impiden que haya lotes disponibles. La administración actual no ha podido desarrollar mucha vivienda por lo normativo”, aseguró.

El candidato defiende su propuesta

Valderrama se soporta en la meta del Plan de Desarrollo del presidente Duque de 520.000 viviendas de interés social. “A Medellín le corresponden 6.000 o 7.000 anuales. La cifra de 10.000 es conservadora, pero alcanzable. Vamos a tener un Isvimed (instituto de vivienda) muy potente y a Planeación que desde el Plan de Ordenamiento Territorial, tengamos modificaciones mínimas para activar vivienda en el centro, Río Norte, Río Sur, y activando la sociedad de Parques del Río.