“Hoy era el día de las niñas, jóvenes y mujeres”: Claudia López

“¡Que no quepa duda, hoy en Bogotá ganó el cambio! Ganó la decisión de desterrar la corrupción y el clientelismo de la política tradicional en Bogotá. Ganamos las mujeres, los jóvenes y las familias hechas a pulso como la suya y la mía, ganamos para tener una Alcaldía que verdaderamente nos represente, atienda nuestras prioridades y haga

Mensaje a los demás candidatos

López envió su mensaje de felicitación a los demás candidatos, Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe Turbay por su participación y tenacidad durante la campaña.

“Arriesgaría mi vida para velar por la voz y el voto de los colombianos. Siempre honraré la memoria de Luis Carlos Galán como lo hicieron muchos que votaron por Carlos Fernando” afirmó López.

A Hollman Morris y Miguel Uribe Turbay les envió un mensaje de unidad en el que resaltó que es mucho más lo que los une que lo que los separa y los invitó a unirse a los jóvenes y al pensamiento del siglo XXI.

“Muchas gracias a quienes me criticaron porque eso me ayudó a ser mejor. Hoy no solo sabemos que hubo un cambio, sino que tuvimos una votación histórica en la alcaldía y mayoría del partido en el concejo”, anunció la nueva alcaldesa.

Recordó que gobernará para todos los habitantes de la ciudad y no solo para quienes votaron por ella. “Bogotá no queda hoy herida ni polarizada ni dividida. Más que entre profundas diferencias ideológicas, Bogotá escogió una historia de vida, una trayectoria, un tipo de liderazgo para gobernar para bien de todos y todas. Escogió el liderazgo de una mujer luego de centurias de gobierno de hombres, casas y cunas políticas”, dijo.

Propuestas de campaña

En referencia a sus propuestas de campaña, afirmó que ganó la decisión de hacer una línea de metro “que saque a los bogotanos del trancón y del ahogo”. Así mismo, recalcó que los bogotanos votaron para que la Alcaldía escuche con respeto a la ciudadanía.

Durante su discurso, enfatizó en que se protegerá la reserva Thomas van der Hammen y demás humedales de la capital. Además velará por construir una Bogotá sin homofobia, clasismo ni racismo.

Reacciones de sus antecesores

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa expresó sus felicitaciones a la nueva alcaldesa de Bogotá: “Por el bien de Bogotá y el de todos sus ciudadanos, deseo a Claudia López lo mejor en su gestión como Alcaldesa”, expresó el burgomaestre.

En su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro indicó: “Claudia López no nos representa. El movimiento Colombia Humana será independiente a su gobierno” .