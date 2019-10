Copacabana: dudas sobre exalcalde que quiere volver a gobernar

“Ponen en riesgo mi vida porque me adjudican bienes que no tengo”, concluyó, sin querer mencionar el nombre de una persona de la “oposición”, que esté detrás de la divulgación de estas piezas. El candidato asegura que la denuncia apareció semanas después de que comunicara su aspiración al cargo.

Pasando la página, circula una grabación en redes sociales en el que, supuestamente, un vigilante que trabaja para la administración asegura que la exsecretaria de Gobierno, Luz Dádila Torres, le pidió identificar a los guardas de seguridad que apoyarían a Monsalve.

En el audio no se menciona el nombre de esta persona, pero el politólogo Jonathan Chaverra, cercano a la campaña de Díaz, indicó que se trataría del guarda William Acevedo. Este medio se comunicó con el señalado, quien afirmó que este “fue un montaje” y que no quiere “saber nada” del tema. Posteriormente, colgó el teléfono.

Torres, la funcionaria que se alude en el diálogo, afirmó que dejó su cargo a comienzos de julio, tiempo antes de la circulación del material. “Es falso, no he convocado a reuniones y no podía hacerlo como secretaria”, sentenció. También comentó que se encontró con uno de los vigilantes que participa en la conversación y lo increpó sobre la mención de su nombre. Y, Monsalve, aseguró no estar al tanto de lo que ocurre en la administració.n.

La cuestión es que quien llegue a la Alcaldía tendrá que afrontar un municipio con retos en seguridad, la tarea de fortalecer la cobertura en salud y educación –que según el Departamento Nacional de Planeación no alcanza el 100 %– y donde la tasa de mortalidad está en 5,47 decesos por cada mil habitantes, por encima del promedio departamental (4,9) y el nacional (4,6).

Aunque las voces sobre Díaz y Monsalve son protagonistas, vale anotar que en los comicios de 2018 para el Senado el Centro Democrático se llevó la mayor votación (26 %) y en la Cámara rozó al Liberal (16 %), antecedente que podría reflejarse en estos comicios .