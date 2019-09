Daniel Quintero, el que incomoda a la derecha en Medellín

El lote “uribista” lo cierra Juan Carlos Vélez con un 4 % de intención de voto. Después de él, aparecen tres alternativos que hasta el momento no han logrado unirse en torno a una candidatura: Beatriz Rave de la Alianza Verde, Víctor Correa del Polo Democrático y Juan David Valderrama del movimiento “Todos Juntos”.

Según conoció este diario, al interior del Partido Alianza Verde le sugieren a Rave que se sume a Quintero, por ser la alternativa “más viable” para competirle al uribismo.

Para Pedro Piedrahita, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, Quintero cuenta hoy con la opinión de los jóvenes que viene siendo importante en las últimas elecciones.



“La figura de Quintero podría convertirse no solo en alternativa, sino en la disputa directa contra el uribismo. Lo que está en juego en estas elecciones es la consolidación o no del uribismo, por eso varias fuerzas políticas de la ciudad y del departamento van a jugar contra eso, para que no se consolide. Eso es lo que está en juego”, indicó el docente.

También agregó que será difícil que otros candidatos de centro y llamados alternativos se sumen a Quintero “por egos”.