El alcalde más votado de la historia

santiago leyva

Profesor del departamento de gobierno de la U. Eafit

ANÁLISIS

No dejarse polarizar fue el éxito de Quintero

Es un triunfo que uno podría decir que ratifica lo que paso hace cuatro años, que no se esperaba que ganaba Federico y ahora pasa también así. De alguna manera, es una votación que muestra opciones distintas al uribismo, al fajardismo e incluso el fiquismo. Es sorpresivo, siendo el departamento de Uribe, de Fajardo y Federico con tendencias de tanta popularidad, el triunfo de Quintero deja un mensaje de que los ciudadanos están buscando un cambio. Si uno mira la última encuesta de Medellín Cómo Vamos, hay un grupo de la población que busca una política social más intensa y eso puede ser una explicación a su victoria. Si uno revisa Medellín en los últimos años, Fajardo, Alonso y Federico ganaron siendo independientes y ahora Quintero. Que gane un independiente en Medellín no es sorpresa, pero que gane justo después de que el uribismo tuvo un triunfo aplastante en la elección presidencial, y muchos pensaban que eso se iba a reflejar en las elecciones locales con supremacía uribista, es sorpresivo. A Quintero trataron de polarizarlo, de mostrarlo cercano a Petro y él se mostró en ser de centro. No se metió en el discurso de la polarización y ese pudo ser su gran éxito. Si nos devolvemos a la campaña presidencial, fue una campaña entre centro e izquierda. Pero la de la Alcaldía de Medellín no fue de ese mismo orden, no había un candidato de izquierda fuerte y aunque a Quintero lo intentaron mostrar así, no les funcionó. Él se quedó en el centro y lo logró. Hubo muchos candidatos en la derecha como. La derecha estaba muy poblada y dividida, pero Quintero conquistó el voto de opinión. Está claro que los partidos políticos perdieron, Daniel Quintero cautivó al centro y también a la izquierda. Como su campaña no fue polarizante, no generó temor y por eso fue exitoso. Además matizó los ataques contra él.