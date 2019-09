En Bello los ilegales en los barrios dicen por quién votar

“Eso pasa aquí no más, en el barrio Pérez. Hasta mi casa llegaron y me dijeron: vea cucho, cuando usted llegué allá, usted marca el de este papelito”, dice, pero al preguntarle el nombre que debe marcar, dice que es mejor no mencionarlo porque se puede meter en problemas. “Dicen que para que siga el mismo, y el mismo acá es de los que llevan más de 20 años”, enfatiza Emiro.

El aspirante al Concejo de Bello no pudo llegar a su destino a mostrar los colores y las ideas de su partido. Su pequeña comitiva, movilizada en una camioneta, fue interceptada por “dos pelados” en moto que le dijeron que al barrio Guasimalito no podía entrar o que si ya le habían pedido permiso a “el Tigre” que era el que mandaba por el sector.

“No me dijeron por qué. Lo único que me dijeron era que los políticos que hacían los sancochos ya habían estado por allí y no había más cupo”, dice el candidato que no tuvo más opción que dar la vuelta.

Los casos denunciados por el señor Emiro Álzate y el candidato al Concejo también han afectado a los aspirantes a la Alcaldía. El Representante a la Cámara por el Partido Verde, León Fredy Muñoz, denunció:

“Hay comentarios de que los grupos no dejan entrar a unos candidatos, que quieren cobrarles vacuna a ciertos candidatos pues porque tienen preferencias por otros. A nosotros los alternativos se nos ha dificultado mucho, pero seguimos en campaña, nos metemos a donde sea. Hay temores para ir a ciertas zonas, pero seguimos en campaña”, aseveró al portal Verdad Abierta.

Según los entrevistados, los barrios a los que no han permitido el acceso son Ciudad Niquía, Altos de Niquía, Niquía Camacol, barrio Pérez y Guasimalito.