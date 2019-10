“El próximo alcalde no tiene cómo hacer el tranvía de la 80”

A pesar de su recorrido en el sector público, nunca antes Santiago Gómez se había lanzado a un cargo de elección popular. Y aunque confiesa que le cuesta estar en medio de los reflectores, ha sacado adelante su apuesta por convertirse en el candidato de la continuidad de la administración de Federico Gutiérrez.

Sobre los proyectos que seguiría impulsando, aquellos que transformaría y su visión de ciudad, el candidato conversó con EL COLOMBIANO.

Usted en Medellín no es una persona reconocida. Siempre ha sido la sombra del alcalde Gutiérrez. ¿Si se le quita a usted la figura de Federico qué queda?

“Realmente siempre he hecho ese rol de estar gerenciando las campañas. Nunca me había lanzado a nada. Ahora tomamos la decisión de que yo continuara. Si quitas a Federico queda alguien a quien la sociedad no conoce, pero que sí conoce lo público, que fue 30 veces alcalde, que conoce el municipio, pero que no tiene reconocimiento público”.

Y entonces, ¿cómo ha hecho para conectar con la gente?

“Es un gran aprendizaje. Me ha tocado aprender a hablar en medios, en cámaras, a que me tomen fotos”.

¿Eso le cuesta trabajo?

“¡Muchísimo! Esto de hacer campaña es como empezar la vida a los 45 años. Es muy difícil, pero me gusta lo público, solo que nunca me he lanzado”.

Hay un comentario que todo mundo hace y que siempre está en el ambiente y es que usted era el fantasma de la Alcaldía, el que todo lo controlaba

“No. Yo era el jefe de gabinete. Quitamos las seis vicealcaldías y trasformamos la Secretaría de Gobierno que tenía 2.000 empleados y quedó con cuatro... controlar era mi función. Mi trabajo era hacer que los proyectos salieran adelante mientras que Federico tenía una agenda pública”.

Es más, se dice que todos los contratos de la Alcaldía pasaban por su escritorio...

“¿Sabe cuántos contratos firmé? ¡Cero! Firmé las horas extras y las vacaciones de mis cinco empleados y las horas extras del conductor”.

¿Qué responde a las denuncias que señalan que todo el andamiaje de la Alcaldía está trabajando para usted?

“Cero. Si alguien tiene una denuncia de que estoy llamando a empleados o contratistas, que me denuncie. Ahora, yo hago unos recorridos y pues demás que llegan contratistas, que de hecho, no está prohibido. Yo estoy tranquilo”.

¿Entonces, todo el mundo está equivocado diciendo que usted anda con contratistas?

“Mire, la verdad sí han aparecido, pero qué puedo hacer: Federico tiene 9.000 contratistas. Entonces, pongo en redes: ‘Vamos a hacer un recorrido en Belén’ y llegan ahí, de hecho, esta semana fui a una reunión y no quise hablar, me salí porque había contratistas que yo no cité. No estoy incitándolos, cero, antes se me está volviendo complejo”.

¿Qué de la administración de Federico definitivamente no va a continuar?

“En Medellín hay una gran institucionalidad. Aquí casi todos los programas continúan. Buen Comienzo empezó en 2004 y ahí sigue. Más que no continuar, lo que va a pasar es que algunos se revalúan, se orientan hacia otro lado”.

Su movimiento Seguimos contando con vos no tiene lista al Concejo y los dos concejales que apoyaron a Federico hoy apoyan a Juan David Valderrama, ¿con qué Concejo va a gobernar?

“Con el mismo de Federico”.

Es decir, con ninguno...

“Cuando uno va a gobernar tiene dos caminos: si quiere cambiar todas las normas del municipio necesita sentarse con todo el Concejo, pero si no lo quiere hacer, no hay necesidad de que esté todo el Concejo. Nosotros presentábamos muchos proyectos y los devolvían. ¿Cómo voy a gobernar? Igualito, transparente”.

La principal queja que se le hace a la administración de Federico es su política de seguridad y el aumento progresivo de los homicidios, ¿qué hará para que el número de homicidios no siga en aumento?

“Hay que acabar con las 84 bandas organizadas y armadas que hay en Medellín. Lo que venía pasando en la ciudad es que omitíamos eso y todos los índices iban para abajo con la estrategia de hagamos pasito, para tener un tema de favorabilidad. Hay que entender que el tema es económico, seguirlo confrontando, no volver a decir que no pasa nada. Lo que hay que hacer es ir a quitarles los recursos”.

¿Y con los homicidios?

“Hay que acabar las bandas. No sabría cómo bajar el homicidio sin acabar las bandas. Y a las bandas hay que acabarlas quitándoles la plata, entendiendo que es un conflicto económico, no ideológico ni político ni religioso”.

¿Hay otra manera de acabar con el problema? Porque lo que me está diciendo es que probablemente si usted llega a la Alcaldía los homicidios seguirán creciendo...

“La verdad es que no conozco otra manera. Bueno, sí, hay otra, que fue la que hicieron los otros alcaldes: no volver a atacarlos ni confrontarlos y hacer una especie de pacto y que ellos bajen los homicidios”.

¿Qué alcaldes hicieron eso?

“No sé, eso es voz populi”.

Otra de las críticas que le hacen a la política de seguridad del alcalde Gutiérrez es que hay capturas de muchos capos, pero no se desvertebraron las bandas criminales...

“No hemos entendido que el conflicto es económico. La única manera de derrotarlos es que no tengan grandes ingresos, las grandes rentas criminales. El otro camino es hacernos los locos”.

Esta administración no desvertebró ninguna banda...

“Las aporreó muchísimo”.

Le cambio de tema. La Alcaldía le apostó mucho a Sapiencia, pero el indicador sigue siendo muy bajo: 4,3 % de jóvenes acceden a la educación superior, ¿qué va a corregir usted?

“Vamos a subir a 50.000 becas. En Medellín el gran déficit está en la educación superior. Voy a montar un programa que se va a llamar Buen Camino para los jóvenes. Vamos a atender 50.000 jóvenes desde octavo hasta once, para que tomen buenas decisiones, para orientarlos, para que no se nos salgan cuando lleguen a la educación superior”.

En la encuesta de EL COLOMBIANO, el 70% de la ciudadanía considera que el próximo alcalde debe ejecutar la siguiente fase de Parques del Río, ¿por qué esta administración no quiere el proyecto si se ha ganado todos los premios de ingeniería?

“No es que no queramos el proyecto. Esa iniciativa la diseñó Urbam, pero ellos siempre dicen que se debe iniciar en Acevedo, que es realmente donde el río no tenía canalización. El objetivo era haber seguido la vía Moravia-Zamora y haber hecho el gran parque allá. Pero no sé por qué decisión se hizo acá. Ese proyecto debe continuar, pero creo que no es un parque y que tampoco es un túnel, es un detonante para reurbanizar a Medellín. Ya está el parque, la pregunta es: ¿cómo llevamos a Barrio Triste 50 mil o 100 mil personas a vivir, para que puedan disfrutar del parque? Somos los magos para hacer obras, pero no para organizar. Hay que reurbanizarlo, porque sino será un parque al que no va a ir nadie”.

El metro ligero de La 80 era el proyecto más ambicioso del plan de Gobierno de ustedes y a dos meses de terminar la administración no tiene cierre, no hay recursos, pese a que se avanzó en la etapa de diseño. ¿Por qué usted sí lo va a lograr sabiendo que cuatro años no fueron suficientes?

“No, yo no lo voy a hacer. Federico hizo el estudio que costó 3 billones. No tenemos los recursos, porque así el Gobierno nos diera el 70 % tendríamos que poner un billón. El próximo gobierno no tiene capacidad de endeudamiento, no hay cómo hacerlo y creo que este Gobierno no le va a dar a Medellín dos billones. Federico compró 64 buses eléctricos, yo voy a comprar 200 y pongo a rodar un sistema de buses masivos por La 80, por San Juan y por las intermedias de El Poblado. Otro gobierno más adelante que cuente con los recursos o que cambie el nivel de endeudamiento de la ciudad, lo podrá hacer, pero el próximo alcalde no tiene cómo hacer el tranvía de La 80”.

Lo de los buses contrariaría lo que dijo la matriz multicriterio que ese corredor es de mediana capacidad, no es para buses...

“De acuerdo. Pero también en muchos países del mundo primero ponen a rodar buses, primero hacen que funcione el corredor y luego construyen los sistemas pesados. Medellín tiene 2,3 millones de habitantes y ya movemos un millón en el metro, ¿sí necesitamos otro tranvía?”.

Es paradójico que el proyecto más ambicioso de la Alcaldía haya sido el tren ligero de La 80, y usted que es el candidato de la continuidad ni siquiera lo considere...

“No. No me parece paradójico porque hicimos los estudios y no hay con qué, es un tema objetivo y claro. Estoy diciendo: no tenemos con qué. Mal haría yo en decir que lo vamos a hacer. Por ejemplo, Daniel Quintero dice que hará un metro subterráneo, ¿con qué recursos? ¡No hemos podido pagar el metro! Alfredo Ramos dice que hará el tranvía, más el tren de cercanías, más una línea de metro entre San Antonio y Robledo, ¿con qué? Lo que estoy diciendo es que no tenemos los recursos, soy objetivo. No me pongo a proponer cosas que no puedo hacer”.