“Estoy dispuesta al reto que venga”

La fuerza de Mauricio Tobón, candidato del movimiento Tú Puedes, está en su capacidad para sanar, dice su esposa Gloria Elena Rodríguez Escobar, quien ha afrontado a su lado, como ella misma dice, momentos muy difíciles, relacionados con la salud de ambos. Hoy quiere aferrararse a lo que aprendió de él, a esa capacidad de sanar y de recuperarse.

El eslogan de la campaña de Mauricio es “únete al parche” y hace referencia al accidente que tuvo con pólvora en diciembre de 2016 en el que perdió un ojo ¿Cómo se vivió esa situación en familia?

“Hemos atravesado por momentos difíciles, uno de esos fue el accidente que tuvo Mauricio y de verdad que admiro su capacidad de recuperarse. Él tuvo el accidente y siempre hacía chistes, por el contrario, mostraba una capacidad increíble para salir adelante, y no le importó. A pesar de las dificultades no se ha dejado y siempre va para adelante. Estuvimos rodeados de la familia, de amigos que nos acompañaron. Eso nos dio muchas motivación para seguir”.

¿Qué le genera que su esposo sea candidato a la Gobernación de Antioquia?

“Lo admiro. Construir una mejor Antioquia es un reto al que pocas personas se le miden. Su idea de servirle a la gente, de buscar una sociedad más justa o por lo menos con más oportunidades y que los sectores menos favorecidos tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros”.

¿Cuáles serían los proyectos bandera que usted tendría como primera dama?

“Irían muy de la mano de los de Mauricio, de lo que siempre ha buscado y de lo que está proyectando. Él quiere trabajar por la niñez, porque ellos serán el futuro de la sociedad. Pero hay otros frentes que atacar, lo he acompañado en esta campaña y uno ve demasiada desigualdad, una pobreza increíble. Estuve con él en Tarazá y El Bagre, y se ven muchas necesidades”.

¿Pero usted como

primera dama tendría

su propia agenda?

“Tenemos que trabajar acompañando al adulto mayor, ya que el rol de la primera dama tradicionalmente ha sido atender esos nichos poblacionales que no son tan trabajados desde la Administración. Además hay que buscar programas para que los jóvenes no caigan en las drogas, buscarles oportunidades, demostrarles que hay un futuro más allá de las cosas fáciles, que el trabajo siempre va a traer sus frutos, tarde o temprano, y que la vida fácil solo trae tragedias y desgracias. Conseguir plata fácil no los va a sacar de la miseria.

Creo que Antioquia es una región rica, con oportunidades, por la que hay que trabajar. La gente ha sufrido demasiado porque la guerra fue muy cruenta, hay zonas que siguen teniendo conflictos sociales y hay que buscar programas que los saquen de esa realidad”.

¿Qué le cambiaría

al programa de gobierno

de Mauricio?

“Creo que lo ha estructurado muy bien, él conoce Antioquia, esto no es algo que le surgió de un momento a otro, es algo que siempre ha querido, soñado y buscado: servirle a Antioquia y a Medellín. No le cambiaría nada, todo lo que ha plasmado en su programa de gobierno es coherente con lo que él quiere para Antioquia, tanto desde lo social como desde lo económico, hay un equilibrio en su propuesta. Está buscando que la ciudadanía se beneficie”.

¿Qué significa para usted como profesional y como mujer ser primera dama de Antioquia? ¿Hay renuncias?

“Ninguna, igual estoy acompañando a la persona que escogí hace ocho años para estar con él toda la vida. Cuando uno hace las cosas con amor no hay renuncias. Estoy con Mauricio en este sueño, en lo que siempre ha querido, es simplemente cambiar un poco las prioridades de algunas cosas, si es el sueño de él yo estoy dispuesta a aceptar los retos que vengan”.

Si Mauricio no fuera candidato ¿Por quién votaría?

“He asistido a los debates, veo candidatos preparados, que conocen a Antioquia, no podría decirle realmente que no hay de dónde escoger, de todos me gusta algo y son personas honorables, todos tienen sus más y sus menos. No tengo otro candidato diferente a Mauricio, porque él tiene a Antioquia en la cabeza, entiende sus problemáticas, quiere trabajar realmente por la gente y tiene muchas motivaciones para hacerlo”.

¿Usted le ha recomendado o le recomendaría a

Mauricio hacer una alianza?

“En esos temas poco me meto, creo que Mauricio tiene una alianza con la ciudadanía, que está buscando empatía con la gente”.