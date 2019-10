“Frustra la miopía de los gobernantes”

“He pensado muchas cosas, la verdad es que cuando uno empieza a recorrer los municipios a uno se le ocurren muchísimas ideas a la vez y uno se va emocionando, pero uno no puede hacer muchísimas cosas, sobre todo porque los recursos no son ilimitados y porque el despacho de la primera dama no tiene presupuesto, hay que buscarlo haciendo sinergias”.

“Sí, mi foco será por la vía del emprendimiento, porque estoy convencida de que el desarrollo económico en los municipios puede generarse con los pequeños emprendimientos y porque la autonomía económica es muy importante, no solo para las mujeres sino también para los jóvenes que ahora adolecen de sentido de pertenencia, de orgullo y de ganas de quedarse en su municipio. Quisiera llevar esos emprendimientos a artes y oficios, veo que Antioquia tiene una potencialidad que a veces no explotamos, entonces la idea es buscar cómo nos convertimos en unos canales de distribución para esos productos.

“Tengo que decir que es frustrante, me he preguntado si es por orgullo propio o si es porque creíamos que los proyectos podrían funcionar. Voy a decir algo políticamente incorrecto: este alcalde que tenemos hoy en Medellín acabó con muchos de los proyectos que venían porque eran de Aníbal Gaviria, y uno de ellos son las UVAS, que eran espacio público para la gente y él desde el primer mes dio la orden de no hacer una UVA más, eso es una miopía muy grande de los gobernantes. Medellín no sería hoy lo que es si no hubiera habido gobiernos buenos y continuos”.