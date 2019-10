“Haré una profunda revisión de la burocracia de la Alcaldía”

Hacer una revisión detallada de todos los contratistas de la Alcaldía con el fin de iniciar un plan de austeridad y poner al frente de EPM un gerente técnico serán algunas de las decisiones que tomará Alfredo Ramos en caso de que llegue a la Alcaldía.

No liquidará Savia Salud y asegura que el proyecto de Parques del Río es supremamente costoso para la ciudad. De su papá, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, dice que lo tendrá como un asesor y le consultará los temas de fondo de Medellín.

Faltando cuatro días para las elecciones, ¿el Centro Democrático está unido alrededor de su candidatura?

“Siento total respaldo del partido, pero para mí lo más importante es el respaldo ciudadano que se acercan y me dicen que quieren votar por mí. Ese apoyo es el más relevante”.

Se dice que Santiago Gómez se va a unir a usted, y que eso pasaría en los últimos días de la campaña...

“Quiero sumar muchas fuerzas políticas, académicas, empresariales, sociales, culturales. He dicho que tengo las puertas abiertas para hablar con todos los que queremos defender la institucionalidad. Espero que podamos adelantar las conversaciones de forma rápida, porque no podemos poner en riesgo la ciudad. Ojalá Santiago y muchos más lleguen a esta campaña”.

Usted ha insistido en esta frase: “modelo fracasado de Bogotá”. ¿Por qué la dice si ningún candidato a la Alcaldía ha gobernado Bogotá?

“Porque hay personas que vienen apoyadas por políticos de Bogotá, por financiación de Bogotá, porque vienen con ideas que son de discusión en Bogotá, que no aplican para Medellín. Entendemos claramente que si uno tiene el respaldo político, ha buscado ser candidato en Bogotá; representa un modelo que ha fracaso en esa ciudad”.

¿Está hablando de Daniel Quintero?

“Creo que las personas en Medellín tienen la suficiente inteligencia para saber quién representa cada modelo”.

Una de las críticas que le hacen es que no conoce la ciudad, ¿qué piensa?

“Es una crítica facilista de los que no tienen ningún argumento e intentan estigmatizarme con simplismos. Nací en Medellín. Aquí he vivido siempre. Con esos argumentos simplistas lo que demuestran es que no tienen mucho para proponer, solo buscan conseguir votos intentando dañar la imagen ajena. Les respondo con trabajo todos los días”.

También han dicho que usted está de primero en las encuestas porque el nombre de su papá sigue en el imaginario de la gente...

“He conectado con nuestro discurso, con nuestro mensaje, y claro, tenemos respaldo y apoyos ciudadanos, pero también políticos que nos ayudan a posicionar el nombre. Todo el mundo sabe quién es Alfredo Ramos, y si aún están pensando en eso, creo que están bastante retrasados”.

¿Qué tan involucrado está su papá en la campaña?

“Mi papá me ayuda, me aconseja sobre temas puntuales. Él es muy respetuoso realmente. Hay muchas personas que lo quieren, se acercan a la campaña porque lo respetan. Entonces su aporte es más de consultor y me acerca a personas que todos los días se suman a esta campaña”.

¿Su papá va a gobernar en cuerpo ajeno?

“No, hombre. Si alguien conoce la trayectoria de Alfredo Ramos sabe de la independencia que he tenido y la capacidad crítica que tengo. Voy a consultar a mi papá para los temas de fondo de la ciudad, sin lugar a dudas. Pero, además, él es muy respetuoso de mis decisiones, y discrepamos constantemente sobre algunos puntos específicos. Sí creo que el conocimiento y la experiencia que tiene deben ser muy bien valoradas, no para nombramientos, sí para ideas y proyectos”.

En su programa de gobierno hay un punto larguísimo sobre la felicidad, ¿cómo la va a implementar?

“El gobierno puede ayudar a mejorar las condiciones de los seres humanos, por ejemplo, una mejor salud ayuda a la felicidad. Hay bienes públicos que ayudan a la felicidad, como tener más parques para estar con la familia, con las mascotas. Una mejor movilidad le ayuda a la gente a tener más tiempo para las cosas simples y buenas de la vida”.

¿Por eso es que se lee en su programa de gobierno nombres como J Balvin, Luisa Fernanda W? ¿Cuál es el papel de ellos ahí?

“Entendemos que hay que llevarles a los jóvenes diversos referentes, esto con el fin de que su visión de vida no sea el criminal del barrio, porque eso ha pasado con muchos jóvenes quienes creen que el criminal del barrio que tiene el arma y la moto es el que debe ser su persona a imitar. En el mundo moderno hay muchas personas que, viniendo de sectores muy vulnerables, son grandes referentes”.

¿Qué hará puntualmente para reducir la cifra de homicidios de la ciudad?

“Es hora ya de terminar ese círculo vicioso de una criminalidad organizada con unas rentas muy poderosas. Debemos incorporar dos componentes fundamentales en materia de seguridad, uno de autoridad y firmeza que requiere cambios en la operatividad policial. Y dos, hay que trabajar en un proyecto, que es a más largo plazo, con profunda presencia del gobierno en todas las comunidades”.

Lo que nos dice es muy parecido a lo que ejecutó Federico Gutiérrez, sin ningún desvertebramiento de bandas, sí con muchas capturas. ¿Qué de nuevo hay?

“Respeto y aprecio mucho al alcalde Federico. Creo que ha ejercido un gran liderazgo en la lucha contra la criminalidad. Hay un tema claro, muchos de esos miembros de los combos, de las bandas, no quieren ser visibles y duran cada vez menos. Pero creo que hay que desarticular más integralmente. Hay que ir por toda la estructura criminal. Hay que exigirle a la Policía una reducción efectiva de la delincuencia especialmente sobre los delitos de alto impacto”.

¿Cuál es su posición frente al futuro de Savia Salud?

“Vamos a fortalecerla. Creo que la Ley de Punto Final ayuda a reducir ese déficit histórico, pero también hay que capitalizarla. Una ciudad sana para mí debe ser la más importante de las prioridades. Hay que manejar bien los recursos públicos de Savia, pero también de todas las EPS para que Medellín sea una ciudad sana”.

¿En su plan de gobierno priorizará recursos para seguir el proyecto de Parques del Río?

“Debo ser franco, el proyecto es muy bonito y urbanísticamente es importante, pero a la ciudad no se le ha dicho todo lo que seguiría con Parques del Río. Si me dicen que cada metro cuadrado costó $20 millones y que si queremos hacer más de 11 kilómetros va a costar más que el plan de expansión del metro, como se está estimando; y que a los vehículos particulares se les puede estar poniendo un peaje de $18.000, cambiaría mucho. Como parque me parece espectacular, pero como proyecto de infraestructura y de movilidad es supremamente costoso”.

El próximo alcalde asumirá en un momento difícil las finanzas del Municipio, el presupuesto de 2020 será inferior a los 6 billones que tuvo este último periodo del alcalde Federico Gutiérrez. ¿Qué piensa de esa realidad económica? ¿Cómo la va a asumir?

“Tengo creatividad y un plan muy concreto para mejorar las finanzas públicas y quitar la pereza fiscal, debemos quitarnos la idea de que nos vamos a ganar una lotería cada año con EPM. Medellín tiene que dar un vuelco en ese sentido. La inversión que está llegando y que podemos atraer, nos puede permitir un crecimiento muy rápido y ese debe ser el primer generador de ingresos adicionales. También vamos a trabajar en otros frentes: primero, austeridad y eficiencia en el gasto. Vamos a hacer una revisión profunda de cada una de las inversiones en burocracia y publicidad que tiene el Municipio. Segundo: mucho control y autoridad porque Medellín está dejando de recibir muchas rentas de predial”.

¿Cuánto se va a ahorrar en ese plan de austeridad?

“Se estima que en el Municipio hay cerca de 18.000 contratistas. No digo que voy a arrasar con los 18.000 contratistas, pero sí vamos a hacer la revisión de las necesidades de cada uno, porque muchas veces termina es pagándose cuotas burocráticas. Es un número que se puede reducir”.

¿Qué hará para controlar

la congestión vial?

“Quiero una ciudad 24 horas, que incluye transporte público y cambios de hábitos para que la ciudad tenga más movilidad, al menos diferentes horarios, cambios en la rutina. Empezando por la propia Alcaldía. Que arranquemos en horarios de 6, 7, 8 y 9 a.m. para ir balanceando y para que el sector privado vaya tomando esas decisiones”.

¿Qué perfil ha definido usted para a asumir a EPM?

“Debe ser una persona con integridad, sin ninguna tacha, con mística y amplitud de servicio. No tengo nombres, no me gusta hipotecar la administración. Le pediré al Comité Intergremial que me ayude a definir ese nombre”.

Por restricciones legales, por objeto comercial, ¿cómo EPM se va a meter en el negocio de infraestructura? ¿Cómo sería eso?

“Lo puede hacer. Lo hizo ISA. EPM lo hace constantemente con vías, hace viaductos, hace puentes, hace túneles... Entendemos que hay una gran posibilidad que puede estar desaprovechándose”.