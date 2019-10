“No cargo odio ni rencor con los senadores conservadores”: Juan Camilo Restrepo

A Juan Camilo Restrepo le tocó una campaña con obstáculos y pruebas. A pesar de recibir el aval del Partido Conservador, los mismos militantes que lo propiciaron le dieron la espalda para irse con Aníbal Gaviria y hasta sacaron a Restrepo de la sede del partido en Medellín.

Dice que no guarda rencor y que busca las bases del conservatismo. No le disgusta la fumigación aérea con glifosato, propone tecnología para la seguridad, recomponer las relaciones con EPM y no estigmatizar la minería.

¿Por qué perdió el respaldo de los congresistas conservadores?

“Porque ellos consideraron, en su momento, que el síntoma del triunfalismo de una candidatura les era el camino más fácil y yo nunca estuve de acuerdo, porque esa candidatura del doctor Gaviria no ha ganado y considero que no va a ganar. Yo respeto que los congresistas se fueran, pero sí estoy dando una muestra de cómo tocarles el corazón a los conservadores de base, a un departamento que ha sido conservador”.

Lo increíble es que el senador Carlos Andrés Trujillo abogó para que usted tuviera el aval. ¿Qué pasó?

“Será él quien responda, yo no cargo en mi corazón ni odio ni rencor por los senadores y corporados conservadores. Quienes me ayudaron en su momento, lo valoro, pero quiero anunciar que a partir del primero de enero vamos a gobernar con la institucionalidad y, por supuesto, con los conservadores, los necesito”.

Pero, ¿se siente traicionado por el partido?

“No, ellos tomaron esa decisión. Quisieron llevarse el partido para donde Aníbal Gaviria, que de todo tiene menos conservador y que de todo tiene menos de respetar las instituciones. Otro sector quiso llevar la candidatura para donde Andrés Guerra, que de todo tiene menos de conservador, de manera que yo he sido coherente, no me he movido un centímetro”.

Usted trabajó con Uribe, Fajardo y con Santos, pero ninguno lo arropó con su candidatura, ¿por qué?

“No he necesitado tener que decir que ‘soy de fulanito’ para ejercer un liderazgo en los cargos que he ocupado. A cada uno le he aprendido, pero no he necesitado para forjar mi carácter y mi liderazgo tener que ampararme diciendo que soy de alguno de ellos”.

Propone aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE). ¿Cómo lo hará a pesar de los problemas de funcionamiento en el ministerio?

“El tema es de cobertura inicialmente. Nosotros lo vamos a complementar con Maná para que los 365 días tengamos ese suplemento alimenticio de nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo. Estoy dispuesto a aportar 10 mil millones de pesos más del recurso ordinario y complementarlos con los entes territoriales del municipio”.

Maná fue un programa bandera de Aníbal Gaviria...

“No fue bandera de Aníbal, lo fundaron con el doctor Guillermo Gaviria, su hermano. Nosotros vamos a fortalecerlo a partir de revisar el perfil nutricional que tiene el departamento, no podemos permitir, como pasó en 2018, que cinco niños murieron por causa de desnutrición alimentaria”.

En su programa dice que va a implementar un sistema de cámaras en todo el territorio antioqueño. ¿Cómo y con qué dinero hará eso?

“Lo primero es lo preventivo. Nosotros tenemos que prevenir que nuestros jóvenes y adolescentes estén inmersos en la violencia. Lo segundo es disuasivo, que los actores delictivos entiendan que el gobernador va a poner en funcionamiento 800 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, las que están en vía de concesión, poder articularlas desde el punto de vista operativa con los mandos de Policía de las subregiones”.

¿Qué tan efectiva puede ser la tecnología si no hay capacidad de reacción en la ruralidad?

“Tiene que haber una coordinación desde lo público y las empresas de seguridad privada. Si un guarda tiene un radio y puede prevenir un delito, o se acaba de cometer, esa información la distribuye al 123, tiene que ir a una central y luego al cuadrante. Lo que proponemos es que este guarda envíe la información directamente al cuadrante”.

Probablemente no habrá cierre financiero del ferrocarril porque ni siquiera se ha radicado la solicitud ante el DNP. ¿Qué hará usted para conseguir esos recursos?

“Lo que nos entreguen vamos a continuar. Vamos a acudir a la Ley de Metros con un aporte de 60/40, donde la gestión de un departamento que es un ente intermedio es fundamental con el Gobierno. También tenemos que dejar la puerta abierta para una posible alianza público privada para buscar el cierre financiero. Si hay que mirar un cupo de endeudamiento, estamos dispuestos a revisarlo”.

Algo similar pasa con el Túnel del Toyo. Quedó desfinanciado el tramo entre Santa Fe de Antioquia y el portal oriental del túnel. ¿Cómo conseguir la plata?

“Gestión con el Gobierno Nacional. Hay unos compromisos estatales a los que se les tiene que dar cumplimiento. Es una obra pública en la que se firmó y hay un surgimiento jurídico que se tiene que cumplir. Haré las gestiones y el acompañamiento sobre conceptos de microgerencia para que eso se pueda realizar”.

Savia Salud, ¿capitalizar o liquidar?

“No la voy a liquidar. Sería una irresponsabilidad hacerlo. Nos proponemos realizar a partir del primero de enero un acuerdo de salvamento de dicha institución. Con los acreedores, hoy está estimado que se deben 750 mil millones de pesos. Nos tenemos que sentar para hacer ese acuerdo con Comfama, el Municipio de Medellín y la Gobernación”.

¿Continuaría el proyecto del Central Park?

“Continúo lo que jurídicamente el gobernador nos deje estipulado. A Bello lo tenemos que convertir como la capital nacional de los deportes a motor. Hay que hacer un gran proyecto inmobiliario y mirar cómo va a ser su sostenimiento en los próximos años. Lo que no puede pasar es que se inviertan unos recursos públicos y después no se tenga el modelo de mantenimiento”.

El próximo gobernador recibirá el problema de los 53 megacolegios que iba a financiar el Fondo de Infraestructura Educativa y que el contratista dejó tirados. ¿Qué solución plantea?

“Trabajar con el Gobierno y mirar las cláusulas de incumplimiento que hay en dicho proceso. Ese fue un contrato y una relación del Gobierno con el ente territorial, por supuesto que voy a exigir todo lo que esté consagrado en los contratos, y me parece muy lamentable que pase esto”.

Para erradicar los cultivos ilícitos en Bajo Cauca y en el norte el gobernador ensayó drones, fumigación de precisión y helicópteros, pero la resiembra está por encima del 60 %. ¿Cuál sería su estrategia?

“Erradicación voluntaria, que se puede concentrar en llevar proyectos productivos, pero sin quedarles mal a los campesinos que siembran la coca. Hacer un gran inventario predial para aquellas personas que quieran salir del cultivo de coca, pero que estén en niveles de posesión de la tierra, poder ayudarles y tener la interlocución para darles un título de la misma. La otra es la erradicación forzosa. Lo he dicho claramente, vamos a articularnos con el Gobierno Nacional cumpliendo los mandatos de la Corte Constitucional, respetando el medio ambiente, respetando la vida y la integridad de los habitantes de dichos territorios para fumigar de manera aérea”.

¿Con glifosato?

“Si toca con glifosato lo haremos con glifosato, respetando los procedimientos, los protocolos, el medio ambiente y las personas. Pero yo no voy a entrar en esa discusión. Fumigación aérea sí, con glifosato o con otro producto. Ahora, ¿genera más daño el glifosato o la siembra de coca y todo el perjuicio que el narcotráfico le ha traído a esta sociedad?”.

¿Qué opina del manejo de la crisis de Hidroituango?

“Muy mal manejada por relacionamiento entre el Departamento y EPM. Me parece que esos calificativos de parte y parte no representan lo que es la cultura antioqueña, que son los modales. ¿Qué es eso? que EPM demanda penalmente al gobernador y en doble vía. Para eso está el buen gobierno, los canales vía juntas directivas, para eso están los canales judiciales que dirimen los conflictos. Nosotros nos hemos propuesto recomponer las relaciones a partir del primero de enero. Uno no puede concebir a Antioquia sin EPM y a EPM sin Antioquia”.

¿Significa que las facturas de cobro que la Gobernación le pasa a EPM usted las va a suspender?

“No. Yo no voy a suspender ninguna reclamación. No solo las cuentas de cobro sino las reclamaciones ante las aseguradoras. Quienes tuvieron responsabilidad por lo ocurrido, que le den la cara a la opinión pública”.

¿Cuál es su posición frente al debate minero en Jericó de explotación de oro por parte de la Anglo Gold?

“Aquí le voy a poner el picante. No me gustan las empresas mineras contratando encuestas. No voy a estigmatizar la minería. Antioquia tiene como principal producto de exportación el oro, hay unas subregiones mineras como Bajo Cauca y Nordeste. Lo que tiene que ver con el Suroeste, no me gusta cambiar su vocación económica, especialmente en Jericó. En principio, no voy a apoyar el proyecto”.