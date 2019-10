“La niñez debe ser política de Estado”

María Isabel Villegas Albarán no quiere que al ser primera dama cambie su rol, piensa servirle al departamento como comunicadora, como lo hecho por años en Medellín y Antioquia ya que se ha desempeñado como funcionaria en la Alcaldía de Medellín, Buen Comienzo, el Inder y el Idea.

En los tiempos libres acompaña a su novio Iván Mauricio Pérez, candidato a la Gobernación de Antioquia por Compromiso Ciudadano, a manejar las comunicaciones de la campaña. Asegura que ama lo público y que su principal preocupación es atacar la corrupción.

¿Cuáles van a ser sus proyectos como primera dama?

“Hace un año Iván Mauricio y yo hablamos por primera vez de este proyecto, compartimos una visión de la sociedad, conocimos y amamos lo público, pero discutimos nuestros proyectos como una pareja. Le dije: ‘yo te apoyo porque creo en esto, te acompaño y sé que vas a ser un excelente candidato y un excelente gobernador pero yo quiero seguir siendo María Isabel Villegas, no quiero perder mi identidad’, es que amo mi profesión y desde ella quisiera aportar en ese plan de Gobierno que tiene Iván Mauricio Pérez”.

No es algo común para las primeras damas...

“No creo en el cliché de que todas las primeras damas tienen que trabajar con la primera infancia, eso tiene que ser una política de Estado”.

Hoy tiene un empleo del que habla con pasión, ¿sería una renuncia ser primera dama?

“Hace un año me quedé sin trabajo y me pregunté a qué quería aplicar, qué quería hacer y dónde quería estar. Tenía claro que el trabajo tenía que estar enfocado en lo social, en el trabajo con la gente y eso es lo que estoy haciendo en la Fundación Pintuco, y eso mismo ocurrirá en la Gobernación de Antioquia, entonces más que una renuncia será volver a lo que ya he hecho”.

¿Qué le disgusta de lo público?

“Hoy los corruptos le roban las oportunidades a los que más las necesitan, uno escucha que se roban miles de millones. Los más afectados con la corrupción son las personas que más necesitan del Estado, porque los servicios se acaban, la salud no es buena, la educación no llega, no hay actividades culturales ni deportivas”.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de la campaña?

“Muchos, ha sido una prueba muy dura para nosotros como pareja, pero también ha sido muy bonita porque hemos aprendido mucho. Recoger firmas fue difícil porque la gente está muy indignada y decepcionada de la política, la gente dice que todos son unos corruptos y unos ladrones, y en el fondo yo los entiendo. Esta última etapa también ha sido difícil, hay más tensión y más presión, salen las encuestas, hay rumores, y la falta del recurso económico es muy compleja, esta es una contienda que es muy desigual. Ahora que estuvimos en Urabá veíamos vallas y pasacalles de todos, y de nosotros no, pero es que una valla cuesta 7 millones de pesos al mes y para nosotros eso es mucha plata”.

¿Y cómo han solucionado la falta de recursos?

“Hemos aprendido a ser más creativos desde comunicaciones, hago parte de ese equipo, tenemos ‘una hijuextraña campaña’ que ha tenido mucho éxito, nos ha tocado reinventarnos”.

Hacen una puesta importante en redes sociales que ya han demostrado que no eligen gobernantes...

“Esta apuesta no corresponde a que creamos que las redes sociales son un todo, creo que las redes están sobredimensionadas, que no todo pasa ahí y le apostamos a otros medios de comunicación, porque el público al que queremos llegarles no es solo a los jóvenes, también queremos que nos conozcan los adultos y los adultos mayores, por eso le hemos apuntado a otros medios en la medida de lo posible con los recursos que tenemos. Sabemos que todo suma, especialmente la calle, para eso contamos con unos voluntarios increíbles, me sorprende y emociona verlos en la calle hablando de Iván Mauricio”.

¿Cuáles son los defectos de Iván Mauricio?

“Que madruga mucho, es un hombre muy riguroso y se exige mucho y eso a veces no es tan bueno, puede generarse frustración”.

¿Cree que pueden ganar?

“Sí, uno tiene que creérselo”.

¿Qué pasa si no ganan?

“Hay que seguir la vida, seguir participando y construyendo, no me cabe la menor duda de que vamos a seguir en esto”.

¿Usted tiene aspiraciones políticas?

“No, siempre quiero ser comunicadora y aportar en la construcción de la sociedad”.

Si Iván Mauricio no fuera candidato, ¿por quién votaría?

“Por Juan Felipe Palau”

¿Le sugeriría una alianza?

“Tenemos claro que las alianzas tienen que estar relacionadas a los principios que tenemos. Por eso creo que alianzas no vamos a tener”.